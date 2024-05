Motorola Edge 50 Ultra, 50 Pro e 50 Fusion arrivano in Italia: un’eleganza impareggiabile

Aggiornamento 29/05: Motorola annuncia la disponibilità dei suoi Edge 50 in Italia, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

La serie Edge è tornata sotto i riflettori con il debutto di tre smartphone nuovi di zecca, tutti elegantissimi e dotati di colorazioni particolarmente stilose. Motorola Edge 50 Ultra, 50 Pro e 50 Fusion sono ufficiali in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità, tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità nel nostro paese.

Motorola Edge 50 Ultra, 50 Pro e 50 Fusion: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia | Ufficiale

Crediti: Motorola

Il modello di partenza della serie è Motorola Edge 50 Fusion, dispositivo dotato di linee raffinate e specifiche accessibili (ma non senza sorprese). Lo smartphone è certificato IP68 ed è equipaggiato con uno schermo curvo pOLED da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz, profondità colore a 10 bit e protezione Gorilla Glass 5; a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm, fino a 2,2 GHz A78), chipset perfetto per il telefono che rappresenta l’ingresso nella nuova gamma.

Motorola Edge 50 Fusion

La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 68W mentre il comparto fotografico è basato sul sensore principale LYT-700C da 50 MP, con stabilizzazione OIS ed un modulo ultra-wide da 13 MP. Frontalmente abbiamo una selfie camera da 32 MP con tecnologia Quad Pixel per una migliore sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il telefono è acquistabile nelle colorazioni Marshmallow Blue (in materiale premium vegano), Hot Pink (in suede vegano) o Forest Blue.

Crediti: Motorola

Con Motorola Edge 50 Pro si sale di livello: il telefono è dotato di bordi sagomati, di una cornice in alluminio sabbiato e di una finitura in materiale premium vegano o in edizione speciale perlata realizzata a mano in Italia (per una cover morbida e liscia al tatto). Oltre a essere leggero, è dotato di protezione subacquea IP68 mentre il display è un’unita curva pOLED da 6,7″ con risoluzione 1.5K (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, profondità colore a 10 bit e fino a 2.000 nit di luminosità. Il cuore del mid-range è lo Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm, fino a 2,63 GHz A715), coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR4X e 512 GB di storage UFS 2.2. La batteria è un’unità da 4.500 mAh con ricarica TurboPower da 125W e wireless da 50W (inversa da 10W).

Motorola Edge 50 Pro

Per le fotocamere abbiamo un triplo modulo da 50 + 13 + 10 MP (f/1.4-2.2-2.0) con stabilizzazione OIS, un ultra-wide da 120° ed un teleobiettivo con zoom ottico 3X e OIS; il punch hole centrale ospita una selfie camera da 50 MP. Il telefono misura 161.23 x 72.4 x 8.19 mm per 186 grammi ed è disponibile nelle colorazioni Black Beauty e Luxe Lavender (in pelle vegana) oppure Moonlight Pearl.

Crediti: Motorola

L’esperienza di punta arriva con Motorola Edge 50 Ultra, il flagship della serie: lo smartphone è dotato di una sottile cornice in alluminio sabbiato, un vetro Gorilla Glass Victus e protezione IP68. Inoltre l’azienda ha utilizzato materiali premium: sono presenti le colorazioni Forest Grey in pelle vegana, Peach Fuzz (sempre in eco-pelle ma con il colore Pantone dell’anno) oppure Nordic Wood (in vetro legno). Le dimensioni sono di 161.09 x 72.38 x 8.59 mm per un peso di 197 grammi. Il display è ancora una volta un’unità curva pOLED da 6,7″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, profondità colore a 10 bit ma fino a 2.500 nit di luminosità. Inoltre si tratta del primo smartphone al mondo con fotocamera e display certificato da Pantone e sviluppato in collaborazione con i loro esperti. Gli utenti possono fotografare e visualizzare il mondo esattamente come lo vedono nella realtà, con i colori approvati da Pantone. Inoltre la certificazione Pantone SkinTone assicura che ciò che gli utenti catturano con la fotocamera o vedono sul display rappresenti davvero il vero spettro dei toni della pelle umana.

Motorola Edge 50 Ultra

Il chipset è il recente Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm, fino a 3,3 GHz X4), soluzione che guarda alla fascia premium grazie a vari componenti mutuati dallo Snapdragon 8 Gen 3 (il SoC dei top di gamma di quest’anno). Lato memorie abbiamo 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 mentre la batteria è un’unità da 4.500 mAh con ricarica da 125W, wireless da 50W e inversa da 10W. Rispetto agli altri modelli troviamo il supporto alla banda ultra-larga UWB, protocollo radio veloce, a bassa potenza e con una sicurezza aumentata, utilizzato per determinare la posizione con una precisione millimetrica fino a 10-30 cm.

Edge 50 Ultra punta in alto anche con la fotocamera, un triplo modulo da 50 + 50 + 64 MP (f/1.6-2.0-2.4) con OIS, un ultra-wide da 122° (e macro) ed un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3X e digitale 100X, il tutto con autofocus laser (ToF). Anche a questo giro la selfie camera è un’unità da 50 MP.

Prezzi e disponibilità dei nuovi smartphone Motorola

Il prezzo della nuova serie Motorola Edge 50 parte da 449€ con il modello Fusion nel taglio da 12/256 GB, salendo a 699€ per Edge 50 Pro nel taglio superiore da 12/512 GB, concludendo con i 999€ per acquistare Edge 50 Ultra nel taglio da 16 GB/1 TB, tutti disponibili sullo store ufficiale.

Inoltre, con la serie Edge 50 è possibile partecipare al programma Trade In pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. In occasione del lancio viene offerta una supervalutazione di 150€, 100€ e 50€ all’interno del programma per l’acquisto – rispettivamente – di Edge 50 ultra, Edge 50 Pro ed Edge 50 Fusion.

Moto Buds+ e Buds: prezzo e uscita in Italia

Crediti: Motorola

Oltre alla serie Edge 50, Motorola presenta anche la nuova famiglia di auricolari wireless: Moto Buds+ con Sound by Bose e Moto Buds. I nuovi auricolari offrono un’esperienza più coinvolgente e senza interruzioni, grazie all’audio Hi-Res e alla Cancellazione del rumore dinamica e adattiva, il tutto racchiuso in un design moderno e idrorepellente.

Motorola e Bose, due marchi iconici che condividono l’impegno per l’innovazione, hanno collaborato al nuovo Sound by Bose di Moto Buds+. Queste sfruttano le competenze di Bose per offrire un’esperienza impareggiabile, compresa l’impressionante cancellazione del rumore attiva e la EQ Tuning. Gli auricolari sono anche compatibili con il Dolby Head Tracking se abbinate all’ultima famiglia di smartphone Edge di Motorola dotati di Dolby Atmos, come Edge 50 ultra e Edge 50 pro. Il Dolby Head Tracking offre agli utenti un’esperienza sonora più naturale e realistica ricalibrando il suono al movimento della testa. Le TWS sono disponibili a partire da oggi al prezzo di 129,9€ nelle colorazioni Forest Grey e Beach Sand.

I nuovi Moto Buds offrono una qualità da studio con un sistema di suono certificato Hi-Res Audio che porta un’esperienza audio bilanciata ma di qualità, con cancellazione del rumore dinamica e adattiva. In questo caso il prezzo è di 59,9€ (nelle colorazioni Starlight Blue e Glacier Blue), con disponibilità immediata.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le