Lenovo Thinkplus X7: le cuffie a conduzione ossea più stilose di sempre, oggi a 22€!

Gli sportivi sanno bene quanto possano essere fastidiose le classiche cuffie se indossate mentre ci si allena, per questo motivo il mondo tech ha progettato appositamente per loro delle particolari cuffie a conduzione ossea che limitano il disagio creato dagli auricolari. Lenovo Thinkplus X7, per esempio, mette a disposizione questa tecnologia con grande stile, ad un prezzo oggi super scontato: meno di 22€!

Lenovo Thinkplus X7: stile e tecnologia all’avanguardia ad un prezzo super conveniente

Crediti: Lenovo

Lenovo Thinkplus X7 offrono un design open-ear ad archetto con conduzione ossea, particolarmente indicato per chi fa sport in cui è previsto molto movimento, o anche per chi ha bisogno di comfort in ogni occasione, come per esempio i ciclisti. La totale assenza di fili, grazie alla connessione wireless Bluetooth 5.3, permette di non avere ingombri mentre ci si allena, in modo da poter aver massima libertà intorno al corpo.

I driver da 16 millimetri assicurano un ottimo suono, mentre la batteria da 150 mAh garantisce un’autonomia di circa 10 ore di riproduzione musicale senza interruzioni. La ricarica delle cuffie, inoltre, avviene cavo magnetico che in appena 2 ore ripristina completamente la batteria.

Le cuffie Lenovo Thinkplus X7 sono disponibili oggi in offerta lampo su TomTop al prezzo di 21.94€. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre e-commerce online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le