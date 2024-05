Salta in sella ad una bici elettrica con i saldi Geekmall: tre modelli ad un prezzo eccezionale!

Il mondo della mobilità elettrica si sta espandendo sempre più e le e-bike diventano giorno dopo giorno sempre più popolari tra le strade delle nostre città. Se anche voi non vedete l’ora si saltare in sella ad una bicicletta elettrica per spostarvi senza preoccuparvi del traffico e del parcheggio, allora non potete lasciarvi sfuggire i nuovi saldi di Geekmall, che propongono oggi tre modelli di e-bike a prezzi scontatissimi.

ESKUTE Netuno Plus, Halo Knight H02 e Myatu M0126 in sconto su Geekmall: approfittane subito!

Crediti: Halo

La prima bicicletta elettrica in sconto è la ESKUTE Netuno Plus che con il suo stile sportivi vi farà raggiungere la metà in men che non si dica. Questa e-bike è dotata di un motore Bafang da 250W con sensore di coppia, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h (come previsto dalla normativa europea).

La batteria da 36V 14.5 Ah è in grado di assicurare un’autonomia di 100 Km, mentre il cambio Shimano a 7 rapporti aiuta a regolare l’intensità della pedalata e la velocità. Le ruote da 27.5″ e i pneumatici da 2.1″ rendono questa bicicletta particolarmente adatta ad ogni tipo di strada, con i freni a disco meccanici che assicurano un arresto immediato e morbido. Con l’offerta di oggi di Geekmall, ESKUTE Netuno Plus può essere vostra a soli 669€.

Chi invece preferisce avere più potenza può optare per la e-bike Halo Knight H02, che con il suo motore brushless da 750W garantisce una velocità di 25 Km/h (con limitatore obbligatorio), anche ad una pendenza massima di 40°. Il cambio Shimano a 21 rapporti permette di ottenere una pedalata sempre confortevole, mentre il portapacchi posizionato sulla ruota posteriore risulta particolarmente utile al trasporto di zaini e borse senza ingombro.

In questo caso abbiamo a disposizione delle ruote da 29″ con pneumatici da 2.1″, con i freni a disco meccanici con risposta ultra-veloce che permettono di guidare in tutta sicurezza. Il display LCD mette a disposizione tutte le informazioni necessarie come autonomia (60 km in pedalata assistita) e velocità. Grazie ai saldi Geekmall, potrete saltare in sella alla Halo Knight H02 con soli 839€.

L’ultimo, ma non per importanza, modello in offerta è dedicato a chi cerca una e-bike più economica per gli spostamenti in città. Myatu M0126, infatti, è dotata di un motore da 250W in grado di raggiungere una velocità di 25 Km/h, con un’autonomia di 50 KM grazie alla batteria da 36V 12.5 Ah. In questo caso abbiamo a disposizione un robusto telaio in lega di alluminio, con freni a disco sia anteriori che posteriori e un cambio Shimano a 21 rapporti per una pedalata sempre agevole.

Con l’offerta di Geekmall di oggi, la bicicletta elettrica Myatu M0126 è un vero affare a soli 519€!

