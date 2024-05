MediaTek Dimensity 9400, CPU da record: svelati i primi modelli che l’avranno

Anche se molta dell’attenzione è rivolta verso lo Snapdragon 8 Gen 4, il 2024 ci porterà anche un Dimensity 9400 con cui MediaTek vuole nuovamente alzare l’asticella. Il SoC Qualcomm sarà importante perché per la prima volta porterà con sé la CPU con core proprietari Oryon, ma il competitor taiwanese non vorrebbe essere da meno, proponendo un microchip configurato con caratteristiche mai così avanzate per uno smartphone.

MediaTek avrebbe realizzato un Dimensity 9400 con specifiche estremamente potenti

Per l’ennesima volta, il leaker Digital Chat Station ha proferito parola, confermando nuovamente che il Dimensity 9400 sarà realizzato da TSMC con la seconda generazione del suo nodo produttivo N3 a 3 nm, lo stesso che sarebbe utilizzato per lo Snapdragon 8 Gen 4, con cui sarebbe garantita una riduzione dei consumi fino al 34%. Tolto questo, i due SoC non sarebbero affatto simili, specialmente lato CPU, dove quello di MediaTek (siglato come MT6991) avrebbe una configurazione a sé stante.

A differenza degli Snapdragon, che sono soliti utilizzare un solo core ad alte prestazioni, il Dimensity 9400 avrebbe 1 core Cortex-X5 settato a 3,4 GHz, la stessa frequenza di picco di Dimensity 9300+ e Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ma con la nuova generazione di core ARM. Gli altri sarebbero 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720, di cui però non sappiamo ancora le frequenze di clock precise, con risultati controversi nei benchmark.

Quali saranno i primi smartphone a montare il MediaTek Dimensity 9400? Ufficialmente non lo sappiamo, ovviamente, ma i rumor ci dicono che sarebbero OPPO Find X8, vivo X200 e X200 Pro, il cui debutto sarebbe previsto per l’autunno 2024 in diretta competizione con Xiaomi 15.

