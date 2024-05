I YouTube Playables adesso sono ufficiali: disponibili su Android e iOS

Da tempo si vociferava della possibilità di giocare direttamente tramite l’app di YouTube e, nonostante il progetto di Stadia sia definitivamente morto lo scorso anno, sono finalmente arrivati una marea di mini-giochi che ci terranno compagnia tramite l’app ufficiale. Sono finalmente ufficiali, infatti, i YouTube Playables, una serie di titoli “casual” che intratterranno gli utenti tra la visione di un video e l’altro.

Più di 75 titoli da giocare direttamente nell’app mobile di YouTube

Crediti: YouTube

YouTube Playables è una nuova collezioni di ben 75 mini-giochi che da oggi gli utenti potranno giocare direttamente tramite l’app mobile del servizio di streaming video. Sia su Android che su iOS, infatti, è disponibile una nuova sezione con tantissimi giochi casual come Angry Birds, Cut the Robe, Trivia Crack e tanti altri, con il supporto per i salvataggi e il tracciamento dei punteggi record.

I nuovi Playables saranno accessibili anche dal desktop tramite questa pagina, quando il rollout verrà completato. Se non vedete ancora i nuovi mini-giochi, infatti, non dovrete far altro che attendere l’attivazione lato server che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane.

