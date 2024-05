Gli italiani hanno grande fiducia nell’AI: la nuova ricerca Trend Radar di Samsung

In occasione degli AI Days, Samsung ha svelato la nuova ricerca Trend Radar realizzata in collaborazione con Highway che analizza il rapporto degli italiani con l’intelligenza artificiale. La ricerca “Italiani e Intelligenza Artificiale“, infatti, esplora la percezione e l’impatto che l’AI ha avuto fino ad oggi tra gli italiani, con risultati che potrebbero davvero sorprendere tutti.

Gli italiani non comprendono a pieno l’AI, ma credono nei suoi benefici

Crediti: Canva

La ricerca di Samsung evidenzia come il 58% degli italiani non abbia ancora una chiara comprensione di cosa sia l’intelligenza artificiale, ma ne percepisce in egual modo i possibili benefici. La generazione più informata sull’argomento è sicuramente la Gen Z (55%), seguita dai Millennial (49%) e dalla Gen X (37%): prevedibilmente il fanalino di coda sono i Boomer, con il 71% degli intervistati che ha mostrato una conoscenza “vaga” dell’AI.

Il 65% degli italiani, però, ritiene che l’intelligenza artificiale migliorerà la vita, e addirittura il 79% la considera la tecnologia del futuro. Questa fiducia sembra nascere principalmente dai benefici che l’AI ha portato: gli italiani infatti l’apprezzano per il risparmio di tempo (48%), risorse (35%) ed energia (32%). Solo un italiano su quattro NON utilizza l’AI per la produttività quotidiana, mentre le attività più comuni sono la ricerca di informazioni (32%), la gestione dati (25%) e la creazione di contenuti (24%).

Quattro italiani su cinque, invece, utilizzano l’AI nel tempo libero, come per la gestione dell’agenda (27%), oppure per migliorarsi imparando una nuova lingua (28%). L’intelligenza artificiale risulta particolarmente utilizzata infatti per le traduzioni simultanee (38%), mentre una grande quantità di italiani (33%) la utilizza per ottenere informazioni sui luoghi di destinazione per le proprie vacanze.

Secondo gli Italiani, i dispositivi su cui l’Intelligenza Artificiale può raggiungere i massimi livelli di aiuto personalizzato sono: lo smartphone (54%), il laptop (44%), gli elettrodomestici (27%), gli Smart TV (17%), lo smartwatch (11%), il tablet (7%). La GenZ e i Millennial prediligono smartphone e laptop, mentre i Boomer trovano più utile l’AI negli elettrodomestici come il robot per le pulizie (49%) e la lavatrice (32%).

La ricerca “Italiani e Intelligenza Artificiale” di Samsung, quindi, evidenzia come gli italiani vedano nell’AI una preziosa alleata capace di migliorare vari aspetti della vita quotidiana, confermando la fiducia nel suo potenziale per un futuro più semplice e sostenibile.

