OPPO Pad 3 avrà un SoC top di gamma, ma il lancio è rinviato

Aggiornamento 10/04: nuove indiscrezioni sul SoC che troveremo dentro OPPO Pad 3, le trovate nell’articolo.

Sono sempre più lontani i tempi in cui i produttori Android non affrontavano il mercato dei tablet, e il fatto che si parli già di OPPO Pad 3 ce lo conferma. D’altronde è passato un anno dalla presentazione del modello precedente, e secondo leaker come Digital Chat Station l’azienda cinese si starebbe preparando a realizzare il terzo modello della linea principale. Tuttavia, forse anche per le difficoltà che la compagnia sta affrontando, il suo lancio sarebbe stato rinviato.

OPPO Pad 3 si farà attendere, ma avrebbe specifiche di prima fascia

OPPO Pad 3 si farà ma più tardi del previsto: è questo quanto detto da Digital Chat Station sul suo profilo Weibo, un’informazione che è accompagnata anche dai primi dettagli tecnici sulla sua configurazione hardware. Per il suo tablet di prossima generazione, OPPO avrebbe scelto una dotazione di fascia alta: test sarebbero stati eseguiti con SoC sia Qualcomm che MediaTek.

Ripercorrendo lo storico del brand, OPPO ha utilizzato soluzioni da entrambi i chipmaker: il primo Pad aveva lo Snapdragon 870 ma Pad 2 il Dimensity 9000, il primo Pad Air aveva lo Snapdragon 680 mentre Pad Air 2 e Pad Neo l’Helio G99. Messo da parte il Dimensity 9300, la scelta per OPPO Pad 3 sarebbe ricaduta sullo Snapdragon 8 Gen 3.

Da mesi, il mercato dei tablet Android è tutt’altro che florido, e OPPO fatica a conquistare posizioni di rilievo nel panorama globale. Una situazione simile a quella riscontrata nel settore degli smartphone pieghevoli, dove OPPO avrebbe deciso di ridimensionare la sua presenza.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le