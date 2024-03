OPPO e vivo: stop smartphone pieghevoli? Sì, ma non del tutto

Aggiornamento 07/03: nuovi rumor parlano della vicenda di OPPO intenzionata a fermare la produzione di pieghevoli, trovate i dettagli a fine articolo.

È una notizia che potrebbe avere un ché di assurdo, ma le ultime voci di corridoio affermano che sia OPPO che vivo starebbero valutando di uscire dal mercato dei pieghevoli. Lo afferma Revegnus, leaker sempre molto prolifico nel dipingere le evoluzioni future del panorama tecnologico, secondo cui le due compagnie gemellate (in quanto ex BBK) potrebbero abbandonare la produzione di smartphone foldable, e il motivo potrebbe legarsi alla rinascita di Huawei.

La rinascita di Huawei potrebbe spingere OPPO e vivo a lasciare il mercato dei pieghevoli

It's almost certain that Huawei will release a 10-inch triple-fold in the first half of this year.



Following Huawei's aggressive push, major Chinese brands like Oppo and Vivo are reportedly planning to withdraw from the foldable smartphone market.https://t.co/C0LfGRqMXX — Revegnus (@Tech_Reve) February 14, 2024

Se il produttore cinese di schermi BOE è riuscita nell’impresa di superare Samsung Display è soprattutto merito di Huawei. I dati parlano chiaro: la crescita della compagnia di Ren Zhengfei coincide con la crescita di BOE, e si prospetta un 2024 in cui i foldable Huawei prenderanno il sopravvento. Secondo le previsioni degli analisti, delle oltre 30 milioni di pieghevoli che dovrebbero essere venduti nel corso di quest’anno, un terzo sarebbero venduti da Huawei.

Per capitalizzare su questa poderosa impennata, Huawei starebbe pianificando il lancio anche del primo smartphone tri-pieghevole sul mercato, anche se Samsung non starebbe a guardare, e si vocifera anche del lancio del primo rollable. Quello di Huawei sarebbe uno smartphone capace di trasformarsi in un tablet da 10″, con un form factor a Z e un display che si piegherebbe due volte su sé stesso.

Al contempo, le dirette competitor OPPO e vivo, e forse di riflesso anche OnePlus in quanto sub-brand della prima, starebbero pianificando un’eventuale dipartita dal segmento dei pieghevoli, prodotti particolarmente costosi da ingegnerizzare e fabbricare e difficili da vendere visto il loro costo elevato, specialmente in occidente dove molto spesso non vengono nemmeno commercializzati. Finora OPPO e vivo si sono concentrate sul mercato interno della Cina, ma la ripresa di Huawei rischia di soppiantarle anche nella loro nazione.

Il rumor è fake? Non proprio | Aggiornamento 16/02

about vivo and Oppo foldings. You may heard about the rumored Withdrawal.

I personally don't believe it, OnePlus open is really great device that basically killing Z fold in many aspect.



Open 2 and Find N4/5 is under development with better cameras, and new domestic screens. — Teme (特米)𝕏|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) February 15, 2024

A distanza di ore dalla comparsa della notizia, sull’argomento si sono esposti altri insider come Kartikey Singh e Teme, rispettivamente noti principalmente per i loro leak a tema Xiaomi e Huawei. E l’opinione di entrambi è che il rumor non sarebbe attendibile e che né OPPO né vivo starebbero effettivamente uscendo dal settore dei pieghevoli.

Nei loro ultimi tweet, ambedue i leaker affermano che sia OPPO Find N5 che OnePlus Open 2 e vivo X Fold 3/3 Pro sarebbero in fase di sviluppo e destinati alla commercializzazione. Effettivamente ci sono diversi rumor su specifiche e data per i nuovi pieghevoli vivo, mentre per la prossima generazione di OPPO e OnePlus bisognerebbe attendere l’autunno 2024. Le due cose non si escludono, però, e se i prossimi modelli potrebbero effettivamente vedere la luce del giorno, la scelta di OPPO e vivo potrebbe riflettersi sulle uscite successive.

Vivo X Fold 3 Series is coming ( X Fold 3, X Fold 3 Pro ).



Oppo Find N4 Series is also in Development and will come.



Don't believe rumours, don't spread rumours 😪 — Kartikey Singh (@That_Kartikey) February 15, 2024

Tuttavia, il noto analista e insider Ming-Chi Kuo fornisce una nuova tesi al riguardo: OPPO e vivo avrebbero effettivamente rivisto i loro piani nel campo dei pieghevoli, ma soltanto in parte. Questo si tradurrebbe nello stop alla produzione di flip phone ma non dei modelli con form factor smartphone/tablet: niente OPPO Find N5 Flip o vivo X Flip 2, quindi.

Soltanto OPPO ci ripensa | Aggiornamento 07/03

Alla lista di leaker che hanno parlato della faccenda si aggiunge anche Yogesh Brar, che sul suo profilo X ha pubblicato quella che sarebbe la lista degli smartphone pieghevoli previsti per l’anno in corso. Ovviamente figurano modelli come Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, rebrandizzati in Cina come W25 e W25 Flip.

2024 Foldables lineup:



– Galaxy Z Fold6 & Z Flip6 (Global)

– OPPO Find N5 (Global)

– Samsung W25 & W25 Flip (China)

– OnePlus Open 2 (Global)

– Xiaomi Mix Fold 4 (Global)

– Xiaomi Mix Flip (China)

– Vivo X Fold3 (Global)

– Vivo X Flip 2 (China)



OPPO Find N5 Flip – Cancelled… — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 6, 2024

Troviamo poi Xiaomi MIX Fold 4 per il mercato Global e il primo MIX Flip, quest’ultimo previsto solo in Cina, così come vivo X Fold 3 e X Flip 2. Sarebbe così confermato l’arrivo del nuovo flip phone vivo così come OnePlus Open 2 e OPPO Find N5 (probabilmente lo stesso telefono con due nomi diversi): l’unico cancellato sarebbe quindi Find N5 Flip, per il momento non previsto per il 2024.

All’elenco sembrano però mancare altri modelli previsti, come Google Pixel Fold 2, Huawei Mate X6, Honor Magic V3, Honor Flip e i nuovi pieghevoli targati Motorola.

