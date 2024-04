OnePlus Pad 2 è in preparazione e vuole sfidare tutti: sarà il tablet più potente?

Aggiornamento 17/04: si torna a parlare del prossimo tablet di OnePlus, stavolta con i primissimi dettagli sulle specifiche. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Il 2023 ha segnato l’esordio del brand cinese nel mercato dei tablet, debutto che è avvenuto lo scorso maggio e che proseguirà con il lancio del prossimo OnePlus Pad 2. Nel mezzo c’è stato anche un altro capitolo, OnePlus Pad Go, modello più economico: tuttavia con il futuro tablet si preannunciano specifiche stellari e un balzo in avanti non indifferente.

OnePlus Pad 2 arriverà nel 2024: ecco cosa aspettarsi dal secondo tablet

Crediti: OnePlus

È già passato più di un anno dalla presentazione ufficiale del primo tablet della compagnia asiatica ma a quanto pare bisognerà attendere ancora per il lancio di OnePlus Pad 2. Come rivela il sempre attendibile leaker Max Jambor, infatti, il secondo capitolo dovrebbe essere presentato nella seconda metà del 2024. Tuttavia ci sarebbe una novità importante: stavolta OnePlus potrebbe aver optato per un tablet top di gamma con l’ultimo chipset Qualcomm di punta, ossia lo Snapdragon 8 Gen 3.

Snapdragon 8 Gen3 https://t.co/KP4QbXqgZg — Max Jambor (@MaxJmb) April 16, 2024

Manca ancora qualche mese, quindi, e per ora i dettagli si esauriscono qui. Non sappiamo quali saranno le sue specifiche complete: ricordiamo che OnePlus Pad ha una scheda tecnica con schermo LCD da 11,61″ 2.800 x 2.000 pixel a 144 Hz, supporto allo stylus, SoC MediaTek Dimensity 9000, memorie da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di ROM, batteria da 9.510 mAh con ricarica 67W e fotocamere da 13 e 8 MP. OnePlus Pad Go, invece, è una soluzione budget con Helio G99.

Insomma, il prossimo OnePlus Pad 2 potrebbe rappresentare una svolta: non solo il passaggio a Qualcomm, ma anche con un chipset stellare. Il 2024 potrebbe rivelarsi un annata agguerrita per i tablet: infatti, stando ai leak, anche OPPO Pad 3 e Xiaomi Pad 7 Pro potrebbero essere mossi dallo Snapdragon 8 Gen 3. Al momento il tablet Android più potente in circolazione è vivo Pad 3 Pro, equipaggiato con il Dimensity 9300.

