iQOO Pad 2 Pro ufficiale: è lui il tablet Android più potente

Dopo il debutto di iQOO Neo 9S Pro con Dimensity 9300+ è tempo di un nuovo tablet, anche in questo caso dotato di caratteristiche da flagship killer. iQOO Pad 2 e 2 Pro sono ufficiali, con il fratello maggiore che si presenta come il tablet Android più potente del momento: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (al momento solo quello cinese).

iQOO Pad 2 e 2 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiali

Come anticipato da teaser e leak, il design dei nuovi tablet si ispira a quello del cugino vivo Pad 3 Pro, con un modulo fotografico circolare posizionato in uno degli angoli della cover posteriore; solitamente iQOO offre dei rebrand di vivo ma a questo giro abbiamo due modelli differenti rispetto a quelli del brand partner. iQOO Pad 2 e Pad 2 Pro cambiano le carte in tavola, con il maggiore dei due che si presenta come il tablet Android più potente sulla piazza (visto il chipset Dimensity 9300+). Il modello standard offre invece una soluzione Qualcomm, ossia lo Snapdragon 8s Gen 3: anche in questo caso parliamo di un SoC di tutto rispetto, con vari elementi mutuati dallo Snapdragon 8 Gen 3 (ossia il chipset di punta del produttore).

I due tablet di iQOO presentano dimensioni e display differenti: si parte dai 12,1″ del fratello minore fino ai 13,1″ della versione Pro, in entrambi i casi con un refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz ma con luminosità di picco differenti (con un massimo di 900 nit per il modello superiore). Diverse anche le batterie, rispettivamente da 10.000 mAh e 11.500 mAh, e le tecnologie di ricarica (da 44W e 66W). Insomma, parliamo di tablet completi a tutto tondo, stilosi e potenti. Di seguito trovate le schede tecniche complete.

Schede tecniche

iQOO Pad 2

dimensioni di 266,3 x 192 x 6,57 mm per un peso di 589,2 grammi

display LCD a 10 bit da 12,1″ 2.8K+ (2.800 x 1.968 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 600 nit

a da (2.800 x 1.968 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 600 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (superficie di 27.500 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile (UFS 3.1 per la versione da 128 GB)

di storage UFS 4.0 non espandibile (UFS 3.1 per la versione da 128 GB) batteria da 10.000 mAh con ricarica da 44W

con ricarica da fotocamera da 8 MP

selfie camera da 5 MP

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 14 tramite OriginOS 4

iQOO Pad 2 Pro

dimensioni di 289,56 x 198,32 x 6,64 mm per un peso di 679 grammi

display LCD a 10 bit da 13,1″ 3.1K+ (3.096 x 2.064 pixel), refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 900 nit

a da (3.096 x 2.064 pixel), refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (superficie di 37.000 mm 2 )

) SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 11.500 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1

Android 14 tramite OriginOS 4

Quanto costano i nuovi iQOO Pad 2 e 2 Pro?

Il prezzo della serie iQOO Pad 2 parte da circa 319€ al cambio attuale, con tagli di memorie da 8/128 GB fino ad un massimo di 16/512 GB. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili al lancio, con il relativo prezzo di vendita in patria.

iQOO Pad 2 8/128 GB – 2.499 CNY ( 319€ ) 8/256 GB – 2.799 CNY ( 363€ ) 12/256 GB – 3.099 CNY ( 402€ ) 12/512 GB – 3.399 CNY ( 441€ )

iQOO Pad 2 Pro 8/256 GB – 3.299 CNY ( 428€ ) 12/256 GB – 3.599 CNY ( 459€ ) 16/512 GB – 3.999 CNY ( 520€ )



