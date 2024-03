vivo Pad 3 Pro ufficiale: è il tablet Android più potente del momento!

Oltre a lanciare ben due nuovi smartphone pieghevoli, vivo ha rinnovato anche la sua serie di tablet, stavolta con un unico modello in versione Pro. La dicitura serve proprio ad indicare il cambio di rotta e il passaggio dalla fascia alta a quella top: ecco tutto quello che c’è da sapere su vivo Pad 3 Pro, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (per ora solo in patria).

vivo Pad 3 Pro: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo tablet premium

Design e display

Crediti: vivo

Il nuovo vivo Pad 3 Pro si presenta come un corposo upgrade rispetto al precedente Pad 2. Il design non cambia e ritroviamo ancora una volta uno schermo di grandi dimensioni e un modulo fotografico circolare; le colorazioni disponibili sono tre, ossia Pink, Blue e Gray. Il nuovo arrivato offre uno schermo più grande, un pannello LCD da 13″ con risoluzione 3,1K, rapporto in 3:2 e refresh rate fino a 144 Hz. Il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: vivo

Anche dal punto delle specifiche tecniche vivo Pad 3 Pro migliora quanto c’era di buono con il secondo capitolo della serie di tablet. Il dispositivo è mosso dal Dimensity 9300, attuale chipset di punta di MediaTek: ci troviamo quindi alle prese con un tablet top di gamma, con memorie LPDDR5X e UFS 4.0, rispettivamente fino a 16 GB e 512 GB. Perfino la batteria alza il tiro e passa dai 10.000 mAh con ricarica da 44W della scorsa generazione a ben 11.500 mAh e 66W. Non mancano il WiFi 7, Bluetooth 5.4, otto speaker con audio immersivo 3D, un sistema di raffreddamento migliorato e fotocamera da 13 MP e 8 MP (principale e selfie).

Insieme al tablet sono stati lanciati anche gli accessori dedicati: si tratta della tastiera vivo Smart Touch Keyboard 3 Pro (con 79 tasti ed un trackpad di grandi dimensioni) e di vivo Pencil 2 (con ricarica wireless e aggancio magnetico, sensore di pressione a 4.096 punti ed un feedback migliorato).

vivo Pad 3 Pro – Scheda tecnica

dimensioni di 289,56 x 198,32 x 6,64 mm per un peso di 678,9 grammi

display LCD a 10 bit da 13″ 3.1K+ (3.096 x 2.064 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco di 900 nit

a da (3.096 x 2.064 pixel) con rapporto in 3:2, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità di picco di 900 nit Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (con struttura in rame e grafite)

SoC MediaTek Dimensity 9300 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.25 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile (UFS 3.1 per la versione da 128 GB)

di storage UFS 4.0 non espandibile (UFS 3.1 per la versione da 128 GB) batteria da 11.500 mAh con ricarica da 66W

con ricarica da fotocamera da 13 MP

selfie camera da 8 MP

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 8 Speaker stereo con audio surround 3D, Type-C 3.2 Gen 1, NFC

Android 14 tramite OriginOS 4

vivo Pad 3 Pro – Prezzo e uscita

Il nuovo tablet Android vivo Pad 3 Pro è stato presentato durante l’evento del 26 marzo, insieme ai pieghevoli vivo X Fold 3 e 3 Pro, al prezzo di partenza di circa 383€ al cambio attuale (con disponibilità solo in Cina). Di seguito trovate tutte le configurazioni annunciate.

8/128 GB – 2.999 CNY ( 383€ )

) 8/256 GB – 3.299 CNY ( 421€ )

) 12/256 GB – 3.599 CNY ( 459€ )

) 16/512 GB – 3.999 CNY (511€)

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le