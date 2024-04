Huawei Pura 70: data ufficiale, nuove foto ma non sarà facile averlo

La serie Huawei Pura 70 è dietro l’angolo: la presentazione si sta avvicinando a grandi passi ed è più vicina di quanto potreste pensare. A cose normali, le compagnie tecnologiche preparano il proprio pubblico con settimane se non addirittura mesi d’anticipo, con top di gamma che sono soliti essere annunciati in pompa magna con un evento di cui si conosce la data con largo anticipo.

Huawei Pura 70: nuove foto dal vivo del modello Pro, conferme sulla presentazione

Crediti: Weibo

Non ci sarà più nessun Huawei P70: al suo posto ci sarà Huawei Pura 70. L’azienda ha scelto di cambiare la denominazione dei flagship annuali, scegliendo un nome che richiami alla sua ricerca di un’estetica elegante e minimale. Non è stato confermato, ma secondo i leaker ci saranno quattro modelli di smartphone in ballo: Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ e Pura 70 Ultra.

Ascoltando le voci di corridoio, però, non tutte le varianti in questione saranno facili da ottenere: il leaker Digital Chat Station afferma che Huawei Pura 70 e Pura 70 Pro+ saranno ugualmente disponibili sul mercato, mentre di Pura 70 Pro ci sarebbero meno scorte. Non viene invece menzionata la disponibilità di Pura 70 Ultra: solitamente sono i modelli più pregiati quelli che vengono prodotti in minor quantità, ma non sembrerebbe questo il caso.

Il motivo di questa scelta non sarebbe di tipo produttivo ma commerciale: come nel caso di Apple e Samsung, i modelli intermedi come S24+ e iPhone 15 Plus sono meno acquistati rispetto a quelli base come S24 e iPhone 15 e a quelli top come S24 Ultra e iPhone 15 Pro/Pro Max. Per questo, Huawei potrebbe aver scelto di evitare di produrre troppe unità di un modello che rischierebbe di risultare il meno acquistato.

Nel mentre è trapelata una nuova foto dal vivo proprio di Huawei Pura 70 Pro, il CEO in persona Richard Yu Chengdong ha annunciato che arriveranno “buone notizie” il 18 aprile. E visto che precedentemente si era indicato proprio quel giorno come quello papabile, a questo punto sembra confermato che fra poche ore assisteremo alla presentazione dei nuovi smartphone.

