Huawei dice addio alla serie P: in arrivo la nuova gamma Pura 70

Dopo 12 anni di servizio (e tanti modelli iconici) la serie P andrà in pensione, o forse sarebbe meglio dire che cambierà forma. Il colosso tecnologico cinese ha annunciato la trasformazione della gamma nella famiglia Huawei Pura, con la serie 70 in arrivo a stretto giro!

Huawei Pura 70, 70 Pro, 70 Pro+ e 70 Ultra: questi i prossimi top di gamma in arrivo

Crediti: Huawei

Nata nel 2012 come serie di punta di Huawei (insieme ai modelli Mate) la serie P è giunta ad un ennesimo cambiamento. Tramite vari comunicati sui social cinese l’azienda ha annunciato l’arrivo della gamma Huawei Pura 70, rivelando così il cambio di nome. La parola sta ad indicare la purezza e la bellezza, ossia quelli che saranno gli elementi principali: un design minimale ma elegantissimo, insieme a tanta attenzione per il comparto fotografico (ormai una tradizione per il brand cinese e per le sue serie principali). Nei teaser si intravede anche il nuovo modulo fotografico: il design ricalca quello delle immagini leak delle scorse settimane, “confermando” il cambio di rotta in fatto di stile.

Crediti: Weibo

Manca ancora una data di presentazione ma è chiaro che non manca molto al debutto. Per quanto riguarda i modelli in arrivo, stando alle indiscrezioni dovrebbero essere ben 4. Un noto insider ha anticipato anche quelle che sarebbero le configurazioni e le colorazioni al debutto.

Pura 70 – 12/512 GB – Ice Crystal Blue, Feather Black, Snowny White, Sakura Rose Red

– 12/512 GB – Ice Crystal Blue, Feather Black, Snowny White, Sakura Rose Red Pura 70 Pro – 12/512 GB, 12 GB/1 TB – Feather Black, Snowny White, Roland Purple

– 12/512 GB, 12 GB/1 TB – Feather Black, Snowny White, Roland Purple Pura 70 Pro+ – 16/512 GB, 16 GB/1 TB – Light Woven Silver, String White, Phantom Black, Edizione Speciale Lezhen

– 16/512 GB, 16 GB/1 TB – Light Woven Silver, String White, Phantom Black, Edizione Speciale Lezhen Pura 70 Ultra – 16 GB/1 TB – Ceramic White, Ceramic Black

Osservando l’elenco dei dispositivi è possibile notare una versione speciale per Huawei Pura 70 Pro+, tuttavia non ci sono dettagli sulle sue caratteristiche. Infine, il modello Ultra dovrebbe avere dalla sua una cover posteriore in ceramica.

