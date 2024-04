vivo T3x 5G ufficiale: è il più sottile al mondo con 6.000 mAh

Da sempre, vivo è una compagnia molto attenta all’estetica dei suoi smartphone, come possiamo notare con questo nuovo vivo T3x 5G. Questo smartphone si presenta come un classico medio di gamma di ultima generazione, con specifiche nella media per questa fascia di prezzo, eccezion fatta per l’aspetto legato alla batteria.

Disponibile nelle due colorazioni Crimson Bliss e Celestial Green, vivo T3x 5G ha una scocca in plastica certificata IP64 che, come buona parte degli smartphone lanciati in questi ultimi mesi, ha un profilo piatto che mette da parte le curve che andavano di moda negli anni passati. Con dimensioni di 165,7 x 76 x 7,99 mm per un peso di 199 grammi, è lo smartphone più sottile al mondo se si considera che integra una capiente batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida FlashCharge a 44W.

Davanti c’è uno schermo LCD da 6,72″ Full HD+ (2.408 x 1.080 pixel) con densità di 393 PPI, refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1.000 nits. Dentro c’è un SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, con CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55), GPU Adreno 710, 4/6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS 4.0 espandibile via microSD fino a 1 TB.

Proseguendo, troviamo software Funtouch OS 14 con Android 14, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, USB-C 2.0, GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS, speaker stereo, doppia fotocamera da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e selfie camera da 8 MP f/2.05. vivo T3x 5G è disponibile in India al prezzo di 13.499 Rs (151€) per la versione da 4/128 GB, salendo a 14.999 Rs (168€) per quella da 6/128 GB e 16.499 Rs (185€) per quella da 8/128 GB.

