Dove comprare vivo Pad 3 Pro: il tablet Android più potente!

Insieme ai nuovi pieghevoli di punta X Fold 3 e X Fold 3 Pro, il brand cinese ha presentato anche il tablet Android più potente del momento. Sei curioso di mettere le mani su questa novità e di provate di che pasta è fatto l’ultimo terminale del brand? Allora ecco dove comprare vivo Pad 3 Pro, già in sconto con il nostro Coupon Esclusivo!

vivo Pad 3 Pro: dove comprare il nuovo tablet top di gamma del brand

Crediti: vivo

Ovviamente vivo Pad 3 Pro si presenta come una soluzione premium in tutto: abbiamo uno schermo da 13″ con risoluzione 3,1K e refresh rate a 144 Hz, il chipset Dimensity 9300 di MediaTek (ultimo SoC di punta del chipmaker), una super batteria, la ricarica rapida da 66W ed il WiFi 7. Insomma, parliamo di un tablet top adatto a qualsiasi esigenza (e con uno schermo enorme). Per saperne di più ecco il nostro apporofondimento dedicato; invece, continua a leggere per scoprire dove comprare vivo Pad 3 Pro e come fare per risparmiare!

GizTop

Lo tablet è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal (per una sicurezza assoluta); inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il dispositivo, il software è OriginOS 4 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – in lingua inglese e cinese. Il dispositivo, quindi, è un modello China: non viene specificato, ma conoscendo lo store è probabile che sia stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

