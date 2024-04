Le nuove RAM Samsung LPDDR5X battono il record di quelle LPDDR5T

Sono pochissime le aziende che producono le RAM che troviamo dentro smartphone, tablet e notebook: una di queste è Samsung, che ha appena annunciato le “nuove” memorie LPDDR5X. Uso il virgolettato perché, a voler essere pignoli, questa tecnologie esiste già dal 2021 e l’abbiamo vista in azione sui vari smartphone basati su SoC come Snapdragon 8 Gen 2 e Gen 3. Ciò nonostante, questi standard vengono evoluti e potenziati nel tempo, proprio come accaduto in questo caso.

Le nuove RAM LPDDR5X di Samsung sono persino più veloci di quelle LPDDR5T

La prima versione delle memorie RAM LPDDR5X che venne presentata da Samsung toccava un picco di velocità di 7,5 Gbps, che venne poi migliorato a 8,5 Gbps nel 2022. A due anni di distanza, il rinnovato standard DRAM si spinge fino a 10,7 Gbps, superando ufficialmente il precedente record di 9,6 Gbps delle memorie LPDDR5T (dove “T” sta per “Turbo“) della diretta rivale SK Hynix.

Samsung parla di prestazioni aumentate del 25%, capacità maggiore del 30% ed efficienza energetica migliorata del 25%. Questi risultati sono stati raggiunti grazie all’utilizzo del processo produttivo a 12 nm, rendendo quelle di Samsung le memorie LPDDR più piccole mai viste prima; inoltre, i produttori possono avere fino a 32 GB per ogni singolo pacchetto, aprendo le porte a dispositivi con sempre più memoria.

Non solo su smartphone e tablet ma anche su PC, acceleratori, server e automobili: come afferma Yong-Cheol Bae, vicepresidente di Samsung, “con l’aumento della domanda di memoria a basso consumo e ad alte prestazioni, si prevede che la DRAM LPDDR espanderà le sue applicazioni principalmente dalla mobilità ad altre aree che tradizionalmente richiedono prestazioni e affidabilità più elevate“. Spazio anche all’intelligenza artificiale, che con la sua diffusione su smartphone necessiterà di memorie a basso consumo ma che garantiscano un alto grado di prestazioni.

I riflettori stanno però iniziando a spostarsi sul prossimo step evolutivo, quelle memorie RAM LPDDR6 che troveremo sui top di gamma di futura generazione.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le