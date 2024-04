Google Drive si rifà il look: la nuova dark mode è ufficiale

Aggiornamento 17/04: Google ha ufficializzato il nuovo design di Drive, che guadagnerà anche sul web una nuova modalità scura per ridurre l’affaticamento degli occhi. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Google sembra essere sempre più attenta all’esperienza d’uso delle proprie app, tanto da proporre continue modifiche basate su quello che è il feedback degli utenti. L’ultima app a ricevere un nuovo design è Google Drive, che sulle app ufficiali per iOS e Android propone da qualche giorno una home page rinnovata a migliorata.

La nuova interfaccia di Google Drive semplifica l’accesso ai file su Android e iOS

Crediti: Google

In questi giorni, infatti, è ufficialmente iniziato il rollout del nuovo design di Google Drive sia sull’app Android che su quella iOS. La nuova home page permette di accedere in modo molto più rapido ai file più importanti conservati sul cloud, insieme a quelli recentemente modificati dai collaborati oppure che richiedono particolare attenzione in quel momento.

La nuova vista attività, infatti, rimpiazza totalmente la tab delle notifiche, in modo da consentire agli utenti di visualizzare in un attimo gli ultimi commenti, le richieste di accesso ai file e le menzioni più importanti per quanto riguarda la modifica dei file.

Il rollout, secondo le dichiarazioni di Google, impiegherà oltre 15 giorni a raggiungere tutti i dispositivi e gli account compatibili, quindi qualora non doveste ancora vedere attivo il nuovo design dovrete necessariamente aspettare ancora qualche giorno.

Aggiornamento 18/11: il nuovo design arriva sui tablet Android

Crediti: Google

Google ha annunciato che il nuovo design dell’app di Drive è entrata in fase di rollout anche su tablet e pieghevoli Android. Gli stessi miglioramenti ottenuti dalla versione web e dalle app per smartphone, quindi, saranno disponibili anche per dispositivi con schermi più grandi e foldable, in modo da uniformare l’esperienza utente.

Il nuovo design, esssendo in fase di rollout, potrebbe non essere disponibile da subito per tutti. Se non avete ancora ricevuto l’aggiornamento, quindi, vi consigliamo di riprovare nei prossimi giorni.

Aggiornamento 29/11: la nuova interfaccia arriva sul web

Crediti: Google

A partire da oggi Google ha comunicato di aver iniziato il rollout della nuova homepage del servizio Drive, uniformando in questo modo l’esperienza utente su tutti i dispositivi. Grazie al nuovo design gli utenti potranno accedere in modo molto più veloce a file e cartelle più utilizzati, tutto secondo il linguaggio grafico Material Design 3.

Aggiornamento 23/03: arriva anche la nuova barra di ricerca

Crediti: Google

Il rinnovamente di Google Drive sembra non fermarsi mai e in questi giorni arriva anche una nuova barra di ricerca che aiuterà maggiormente a distinguere la home page del servizio dalle altre pagine. Se prima la ricerca all’interno dei file era relegata ad una barra in prossimità del logo Drive, adesso l’home page guadagna una grande barra di ricerca centrale che può sfruttare anche i filtri per arrivare prima ai file che ci interessano. Se questa novità non dovesse essere di vostro gradimento, tuttavia, potrete comunque disattivarla e tornare alla versione precedente tramite le impostazioni del servizio di archiviazione cloud.

Aggiornamento 17/04: la nuova dark mode di Google Drive è ufficiale

Crediti: Google

Ad un mese dal presunto inizio del rollout, Google ha finalmente ufficializzato la nuova modalità scura di Drive, che per la prima volta permetterà di attenuare i colori accesi del servizio di archiviazione in cloud. La nuova dark mode non è attualmente disponibile per tutti, ma una volta attivata sul proprio account l’utente vedrà una nuova notifica che gli suggerirà di cambiare il tema con la modalità scura.

Il rollout sarà completando, stando alle informazioni fornite da Google, entro 15 giorni a partire dal 16 aprile 2024. Nelle prossime due settimane, quindi, gli utenti potranno finalmente avere accesso alla nuova modalità scura.

