Nothing: nuovo teaser, cosa bolle in pentola? Smartphone o tablet?

Di tutte le compagnie del settore che conosciamo, Nothing non è solita seguire le classiche dinamiche di settore, sia perché è una startup e non un grosso marchio, sia perché l’ha fondata Carl Pei, imprenditore che ci ha abituato a percorsi inusuali per le sue aziende. Finora la sua società si è concentrata prevalentemente in ambito smartphone, anche se si è fatta inizialmente conoscere nel mercato audio: e se all’orizzonte ci fosse il suo primo tablet?

Nothing potrebbe averci dato un’anteprima di quello che sarebbe il suo primo tablet

Dico questo perché Nothing ha pubblicato sui suoi social un’immagine teaser, accompagnata dalla non ben chiara dicitura “3, 2, 1“. Nel render in questione possiamo vedere quella che sembra una porzione della scocca in plastica ruvida del misterioso dispositivo anticipato dalla società, in cui scorgiamo la presenza di una fotocamera singola. Se si prova a “raddoppiare” l’immagine, ecco cosa otteniamo:

Potrebbe essere prematuro da dire, ma il risultato sembra essere un tablet compatto, principalmente per via delle proporzioni e della presenza di una sola fotocamera sul retro. Tuttavia, è tutt’altro che certo che sia questo quello che Nothing ha in serbo, a partire dal fatto che che il dispositivo avrebbe angoli troppo arrotondati per essere quelli agli angoli dello schermo di un tablet.

Inoltre, da sempre si discute sull’effettiva utilità dei tablet Android nonostante stiano vivendo un periodo di “rinascita”, vista la quantità di modelli lanciati negli ultimi anni, e questo potrebbe far desistere una piccola azienda come Nothing dal gettarsi in una frangia di mercato tutt’altro che prolifica.

Dando per certo che non si tratti di Nothing Phone (3), che ovviamente avrà tutt’altra estetica, c’è chi suggerisce possa trattarsi del primo smartphone CMF, il sub-brand di Nothing, anche se le immagini render trapelate ci suggeriscono tutt’altro; tuttavia, quella che ho dato per scontato possa essere una fotocamera potrebbe invece rivelarsi l’inedito Nothing Lock (non a caso camuffato nelle foto trapelate qua sopra). Non è chiaro cosa sia, ma potrebbe essere una sorta di aggancio per accessori. Non ci resta che attendere altri teaser o rumor per averne un’idea più chiara.

