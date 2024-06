Le migliori auto elettriche secondo Antutu: Xiaomi SU7 punta al podio

Uno degli strumenti utilizzati dagli appassionati tech e dagli addetti ai lavori è Antutu: si tratta di una piattaforma di benchmark che analizza l’hardware a bordo di un dispositivo e ne mette alla prova le performance, generando un punteggio finale. Quest’ultimo rappresenta lo specchio delle prestazioni del terminale in esame e periodicamente viene anche pubblicate delle classiche (ad esempio per i migliori smartphone del mese). Ora Antutu ha dato rilasciato una nuova applicazione dedicata ai benchmark delle auto elettriche: ovviamente non poteva mancare una classifica dei migliori EV e tra questi ecco fare capolino anche Xiaomi SU7!

Antutu, al via i benchmark della auto elettriche: non poteva mancare Xiaomi SU7 tra i migliori EV

Crediti: Xiaomi

È bene precisare che i test di Antutu riguardano la parte hardware e software dei veicoli elettrici e quindi non parliamo di prove e performance su strada. L’applicazione serve a testare le prestazioni del sistema di infotainment presente a bordo, quindi chipset, RAM e storage (e gestione del tutto). Antutu ha stilato la prima classifica delle migliori auto elettriche a maggio ed ora ha rilasciato quella del mese di giugno: in quarta posizione ecco spuntare un nome noto, Xiaomi SU7, il primo veicolo elettrico della casa di Lei Jun.

Crediti: Antutu

Lanciata a inizio anno, la serie SU7 è composta da tre modelli caratterizzati da un design sportivo; la versione base monta un motore lettrico HyperEngine da 299 CV, 220 kW, coppia di 400 Nm per una velocità massima di 210 km/h e un’accelerazione 0/100 km/h in 5,28 secondi. La batteria è un’unità con amperaggio di 73,6 kWh, in grado di offrire un’autonomia di 668 km. La compagnia cinese ha implementato il sistema di guida autonoma Xiaomi Pilot Pro, composto da fotocamere, radar a ultrasuoni e millimetrici ed un chip NVIDIA DRIVE Orin da 84 TOPS. La parte legata all’infotainment è gestita dal chip Qualcomm Snapdragon 8295, con 12 GB di RAM e 128 GB di storage.

Crediti: Antutu

Xiaomi SU7 ha totalizzato 957.833 punti su Antutu, piazzandosi al quarto posto della classifica delle migliori auto elettriche del mese di giugno; insomma, il podio è vicinissimo e non è detto che le cose non possano cambiare con la prossima classifica. Nel frattempo, la prima posizione è occupata dalla Zeekr 007 (1.075.244 punti), seguita dalla Xpeng X9 (965.631 punti) e dalla Mercedes EQE (963.130 punti). Tornano all’auto di Xiaomi, ricordiamo che il veicolo è stato un vero e proprio successo e che già si inizi a parlare del prossimo modello del brand.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le