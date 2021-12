OPPO Find N vs Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Xiaomi MIX Fold: quali sono le differenze

Con l'arrivo del primo pieghevole di OPPO le cose si sono fatte ancora più interessanti per questa tipologia di smartphone, dato che parliamo di un dispositivo compatto, con un display esterno pratico da utilizzare e dal prezzo contenuto. Senza ulteriori indugi andiamo ad affiancare i principali modelli del momento: nel nostro confronto OPPO Find N vs Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Xiaomi MIX Fold andremo a vedere tutte le differenze in fatto di stile, specifiche tecniche… e prezzo!

OPPO Find N vs Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Xiaomi MIX Fold: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

Find N di OPPO

Il termini di design i tre modelli in questione arrivano tutti con lo stesso form factor: sia OPPO Find N che Samsung Galaxy Z Fold 3 che Xiaomi MIX Fold sono dotati di un display pieghevole in-fold. Lo schermo di piega verso l'interno e una volta aperto assume le dimensioni di un vero e proprio tablet. Si tratta di soluzioni che abbracciano la produttività e la multimedialità e sono pensate sia per il lavoro che l'intrattenimento.

Galaxy Z Fold 3

Una grande differenza è rappresentata dallo schermo esterno: Find N è l'unico foldable ad offrire un pannello “umano”, in 18:9 (comodo da visualizzare e da utilizzare).

MIX Fold

Per ovvi motivi di spazio tutti i dispositivi sono dotati di una tripla fotocamera (quindi una sorta di passo indietro rispetto ai quattro o anche cinque sensori attualmente disponibili sul mercato), ma comunque sono presenti innovazioni e migliorie in tal senso. Si pensi alle lenti liquide di MIX Fold, una vera novità per il campo degli smartphone. Ma ora bando alle ciance e andiamo a scoprire le differenze in termini di specifiche!

Specifiche a confronto

OPPO Find N Samsung Galaxy Z Fold 3 Xiaomi MIX Fold Dimensioni 132.6 x 140.2 x 8 mm (aperto)

132.6 x 73 x 15.9 mm (chiuso)

275 g



Doppio vetro Gorilla Glass Victus + struttura in alluminio 158.2 x 128.1 x 6.4 mm (aperto)

158.2 x 67.1 x 14.4/16 mm (chiuso)

271 g



Doppio vetro Gorilla Glass Victus + struttura in alluminio 173.3 x 133.4 x 7.6 mm (aperto)

173.3 x 69.8 x 17.2 mm (chiuso)

317 g (vetro)

332 g (ceramica)



Doppio vetro Gorilla Glass Victus (o retro in ceramica) + struttura in alluminio Display Interno:

AMOLED E5 LTPO

7.1″

1920 x 1792 pixel

120 Hz

800 nit



Esterno:

AMOLED

5.49″

1972 x 988 pixel

18:9 Interno:

AMOLED 2X LTPO

7.6″

2208 x 1768 pixel

120 Hz

1200 nit



Esterno:

AMOLED 2X

6.2″

2268 x 832 pixel

25:9

120 Hz Interno:

AMOLED

8.1″

2480 x 1860 pixel

60 Hz

900 nit



Esterno:

AMOLED

6.52″

2520 x 840 pixel

27:9

90 Hz Impermeabilità NO IPX8 NO Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84GHz) Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84GHz) Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84GHz) GPU Adreno 660 Adreno 660 Adreno 660 RAM 8/12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 12/16 GB LPDDR5 ROM 256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 3.1 Espandibilità NO NO NO Sicurezza Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Raffreddamento Passivo Passivo Passivo Fotocamera principale Tripla camera

50 + 13 + 16 MP

f/1.8-2.4-2.2

PDAF

Ultra Wide

zoom ottico 2X

OIS Tripla camera

12 + 12 + 12 MP

f/1.8-2.4-2.2

PDAF

Ultra Wide

zoom ottico 2X

OIS Tripla camera

108 + 8 + 13 MP

f/1.8-2.4-2.2

PDAF

Ultra Wide

zoom ottico 3X

Surge C1

lenti liquide Fotocamera frontale Interna:

32 MP f/2.4



Esterna:

32 MP f/2.4 Interna:

4 MP f/1.8

Fotocamera il display



Esterna:

10 MP f/2.2 Esterna:

20 MP f/2.4 Batteria 4.500 mAh 4.400 mAh 5.020 mAh Ricarica 33W 25W 67W Ricarica wireless 15W (inversa 10W) 11W (inversa 4.5W) NO SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Wi-Fi Wi-Fi 6 Dual Band Wi-Fi 6e Dual Band Wi-Fi 6e Dual Band Bluetooth BT 5.2 BT 5.2 BT 5.2 NFC SI SI SI GPS A-GPS/GLONASS/BDS/GALILEO/QZSS A-GPS/GLONASS/BDS/GALILEO Dual Frequency A-GPS/GLONASS/BDS/GALILEO/QZSS Porta USB Type-C 3.1 USB Type-C 3.1 USB Type-C 3.1 Speaker Stereo Stereo Stereo (Quad Speaker) Mini jack cuffie NO NO NO Infrarossi NO NO SI Sistema operativo ColorOS 12 con Android 11 Samsung OneUI 3 con Android 11 MIUI 12 con Android 11

OPPO Find N vs Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Xiaomi MIX Fold: prezzo a confronto

Dopo aver visto le varie specifiche tecniche, il nostro confronto OPPO Find N vs Samsung Galaxy Z Fold 3 vs Xiaomi MIX Fold continua con il prezzo di vendita dei dispositivi. Di seguito trovate una pratica tabella che illustra le cifre.

Find N Galaxy Z Fold 3 MIX Fold 8/256 GB 7.699 yuan (1.069€) X X 12/256 GB X 1.849€ (ITA) 9.999 yuan (1.389€) 12/512 GB 8.999 yuan (1.250€) 1.949€ (ITA) 10.999 yuan (1.528€) 16/512 GB X X 12.999 yuan (1.806€)

Nulla da dichiarare osservando i vari prezzi dei pieghevoli: è abbastanza palese come il modello Find N sia il foldable più economico (al debutto) e compatto sulla piazza. Tuttavia è bene precisare che al momento si tratta di un'esclusiva cinese e non è dato di sapere se arriverà anche in Europa. Per il MIX Fold di Xiaomi, il dispositivo viene proposto a prezzo scontato da TradingShenzhen: di seguito trovate i link all'acquisto (se non visualizzate correttamente i box provate a disattivare AdBlock).

Se invece preferite il Samsung Galaxy Z Fold 3, vi segnaliamo che il flagship è attualmente in offerta nello store online di Unieuro.

