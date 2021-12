Lo zaino tech per i viaggiatori | Idee regalo Natale 2021

Il periodo natalizio è alle porte e la corsa ai regali impazza più che mai: i dubbi su cosa regalare ma soprattutto cosa acquistare a Natale, specie per amici e parenti amanti viaggiatori amanti dell'avventura, sono sicuramente tanti, vista anche la specificità del settore. Ma proprio per questo, vi veniamo incontro con la nostra guida all'acquisto pensata prettamente per il Natale. Infatti, abbiamo selezionato quelli che possono essere i migliori prodotti che potreste regalare a viaggiatori ma anche utenti più comuni che amano le escursioni, tra prodotti di sicuro interesse e qualche scoperta che non pensavate di trovare a prezzo ragionevole.

La premessa per questa guida è che i prodotti selezionati, scovati sempre tra le migliori offerte sul mercato, fanno parte di una scelta effettuata dal nostro staff in base agli store più noti come Amazon, eBay, Aliexpress e Banggood. Siete quindi trepidanti di sapere qual è la nostra selezione per viaggiatori? Vediamola insieme.

I migliori regali di Natale per viaggiatori

Quello che chiamiamo “zaino” per viaggiatori, non è da considerare un qualcosa di fisico, ma più un concept ideale per la categoria: ci troviamo infatti davanti a prodotti che sono inseriti in un contesto di esigenze che possono seguire l'utente nel viaggio o nell'escursione tipo, senza però perdere di vista quella che è la loro affidabilità e potenzialità. Bando alle ciance, ecco la lista!

Bose Frames Rondo

Rispondi alle chiamate riparandoti dal Sole

Una delle prime cosa che vi potrebbero servire in un qualsiasi viaggio o escursione sono sicuramente degli occhiali da sole, specie in previsione dell'estate. E grazie a Bose e i suoi Frames Rondo in offerta, oltre a ripararvi dalla luce solare, potrete avere le mani libere per ascoltare musica o rispondere alle chiamate. Il tutto con un concentrato di stile non indifferente e con tutta la qualità audio del brand.

Amazfit Stratos 3

Per le sessioni sportive nella natura o le lunghe passeggiate

E se fate uso di smartwatch, potrebbe tornarvi utile un modello con GPS integrato che vi permetta di far sport e passeggiate senza perdervi. Una scelta interessante in merito è l'Amazfit Stratos 3, che con il suo display transflettivo, il GPS integrato in continua azione fino a 70 ore e ovviamente tutti i monitoraggi dei parametri vitali come il sensore di frequenza cardiaca, che vi permette di spostarvi in maniera del tutto sicura.

Xiaomi Pad 5

Il tuo PC compatto in movimento

Per chi non può staccarsi dal proprio lavoro e ha bisogno di un dispositivo dall'ottima potenza per permettere una produttività in movimento soddisfacente, il tablet Xiaomi Pad 5 è quello che potrebbe fare comodo durante un viaggio. La sua interfaccia MIUI è facile da utilizzare e soprattutto dispone di una modalità Landscape ben ottimizzata per poterlo utilizzare per scrivere o prendere appunti.

FIMI Palm 2

Le riprese video non sono mai state così comode

Una Gimbal Camera è sicuramente un must per i traveler più moderni e la comodità di avere una stabilizzazione mentre si registrano video reportage dei propri viaggi è sicuramente uno dei motivi per cui averne uno. In questo caso, la scelta per rapporto qualità/prezzo più interessante ricade senza dubbio su FIMI Palm 2, che non ha nulla da invidiare ad altri marchi e può essere il prodotto giusto per gli esploratori alle prime armi.

Xiaomi 11T 5G

Lo smartphone più indicato per le foto in viaggio

Nel quotidiano, a lavoro, nel tempo libero e in viaggio, oggi è impossibile non avere uno smartphone. Ma quale può permetterci ottime fotografie ma allo stesso tempo sia potente, veloce in ricarica e soprattutto che abbia un prezzo molto conveniente? Un'idea ce la dà Xiaomi 11T, che con la sua fotocamera da 108 MP, un ottimo display ed un'autonomia convincente, ci permette di fare escursioni senza problemi.

HP Sprocket

Stampa i tuoi ricordi più belli mentre sei in giro

Che siano le Dolomiti o una soleggiata spiaggia delle Canarie, i ricordi più belli spesso non possono restare impressi solo nella memoria dello smartphone, ma è bello anche poter sviluppare le proprie foto. E se non ci si può rifare ad uno studio fotografico ma soprattutto le si vuole subito, una stampante portatile istantanea come HP Sprocket, che in offerta è assolutamente da includere nel proprio zaino.

The North Face – Fall Line

Lo zaino per le escursioni più avvincenti

Abbiamo parlato di zaino come forma mentis, ma se tutti questi prodotti li mettessimo davvero in uno zaino? The North Face è uno dei brand più indicati per questo tipo di soluzioni: capiente, riflettente e con tante tasche utili per i nostri utensili.

Anker PowerCore 20.100 mAh

Ricarica tutto, per giorni

Se dovete star fuori per ore o addirittura giorni, vi servirà sicuramente un power bank che vi ricarichi i dispositivi quando serve. E considerando che oggi i prodotti elettronici che ci portiamo dietro non sono pochi, avere più porte e tanta autonomia è molto importante. Anker PowerCore da 20.100 mAh è il caricabatterie portatile più indicato per le escursioni, in quanto senza troppi fronzoli fa proprio ciò che serve.

JIMMY F2

L'asciugacapelli perfetto per ogni bagaglio

Quando si va in albergo o comunque in un ostello, non è affatto scontato possiate trovare tutti i comfort e soprattutto non sempre si trova un asciugacapelli. Per questo, un prodotto compatto come JIMMY F2 può fare al caso vostro, specie con l'erogazione di nano-ioni e controllo intelligente del calore.

JIMMY T6

Il turbo spazzolino per ogni esigenza

Non solo il potersi asciugare, ma anche l'igiene, specie quella orale, è fondamentale in viaggio. E per avere sempre un sorriso sano e lontano dalle carie che potreste rischiare mangiando cibi e dolci locali, lo spazzolino elettrico JIMMY T6 può essere il vostro alleato quotidiano.

Indigena – Borraccia termica acciaio Inox

La borraccia per tenere le vostre bevande calde e fredde

Chiudiamo la carrellata dello zaino con le idee regalo di Natale per i viaggiatori con la borraccia termica a marchio Indigena, realizzata in acciaio Inox che permette di tenere calde le bevande per 12 ore e per ben 24 quelle fredde. Insomma, in qualsiasi situazione, può tornare sempre utile.

N.B. Se non doveste visualizzare i link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

