Come installare gli sfondi animati di MIUI 13 su qualsiasi smartphone Android

Con la sua MIUI 13, Xiaomi ha introdotto nella UI una serie di nuovi sfondi animati, ma forse non sapete che questi possono essere installati su qualsiasi smartphone Android. Forse vi ricorderete che, con il lancio della MIUI 12, Xiaomi aveva portato al pubblico i bellissimi Super Wallpaper. Anche quelli erano installabili su tutti gli smartphone del panorama Android, ma la procedura richiedeva qualche passaggio per poter essere portata a compimento. In questo caso, invece, vi voglio spiegare come installare gli sfondi animati della MIUI 13 su qualunque smartphone Android in pochi passaggi.

La MIUI 13 introduce nuovi sfondi animati: come averli su tutti gli smartphone Android

Se volete avere un assaggio di come funzionano questi sfondi animati, li potete scorgere nella mia video-recensione della MIUI 13.

Se volete averli anche voi, il primo passo da fare è quello di scaricare gli sfondi animati della MIUI 13 dal seguenti link MEGA:

Scarica gli sfondi animati della MIUI 13

Una volta fatto, estraeteli dal file ZIP scaricato e avrete un insieme di 19 sfondi animati, divisibili in 2 macro-categorie: Molten Glass e Crystalization. Quelli che Xiaomi ha realizzati sono immagini in movimento che simulano la lavorazione del vetro o la creazione di cristalli al microscopio. Sono brevi video in risoluzione Full HD+ (1080 x 2340 pixel) che potete usare sul vostro smartphone per dare un tocco di dinamismo all'interfaccia.

Qualora il vostro smartphone non vi permettesse di impostare gli sfondi animati nella home e/o nella schermata di blocco, vi consiglio l'app VideoWall, scaricabile gratuitamente dallo store di Google.

Scarica VideoWall dal Google Play Store

In conclusione, vi ricordo che della MIUI 13 potete scaricare anche i nuovi sfondi statici, di cui vi ho parlato in questo articolo dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il