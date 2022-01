Quando arriverà OnePlus 10 Pro Global?

Dopo aver assistito al debutto del nuovo top di gamma della casa cinese – con tutti i dettagli sul nuovo design e sulle specifiche tecniche stellari – resta ancora una domanda: quando arriva OnePlus 10 Pro Global? Ora un insider prova a dare una risposta e sembra confermare la finestra di lancio della versione internazionale del flagship.

OnePlus 10 Pro Global, quando arriva il nuovo flagship: data di presentazione e periodo di uscita

Per il momento non è ancora presente una data di presentazione certa e tutto ciò che ci offre il leaker Yogesh Brar, insider indiano decisamente informato, è il periodo di uscita di OnePlus 10 Pro fuori dalla Cina. Secondo quanto riportato, il top di gamma sarebbe entrato ora nella fase di test finale per l'India e l'Europa, saremmo quindi abbastanza vicini (più o meno). Stando all'insider, l'evento di lancio sarà fissato entro la metà o la fine del mese di marzo ma sfortunatamente non va nel dettaglio.

La finestra di tempo coincide con quanto rivelato da Max Jambor a dicembre, anche se forse con più ottimismo (dato che quest'ultimo propendeva per marzo/aprile 2022). Tirando le somme… quando arriva OnePlus 10 Pro Global? E per il debutto in Europa?

A quanto pare il lancio internazionale dovrebbe avvenire quasi in contemporanea sia alle nostre latitudini che in India; inoltre il debutto del precedente 9 Pro è avvenuto il 23 marzo, ergo la nuova data potrebbe essere abbastanza simile (ma si tratta solo di un'ipotesi). Non appena sapremo con ancora più precisione il periodo o la data di uscita di OnePlus 10 Pro provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Concludiamo con una piccola curiosità: sembra che anche il modello Nord 2 CE sia in fase di test e che il debutto sia fissato per il mese di febbraio (similmente a quanto rivelato dai precedenti leak).

