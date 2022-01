Motorola Frontier sarà da record, fra 200 MP e 125W

Dopo qualche anno passato in sordina, uno smartphone come questo Motorola Frontier sembra sottolineare la volontà dell'azienda di tornare rilevante. Dopo l'acquisizione da parte di Lenovo nel 2014, gli anni successivi portarono Motorola a uscire dai riflettori, fra smartphone di dubbia qualità e una traballante gestione degli aggiornamenti. Ma nel 2020 abbiamo assistito a un cambio di passo, con il brand che è tornato a far parlare di sé in rete e nei negozi, risalendo nelle preferenze dei consumatori. Ci vorrà ancora tempo affinché possa forse tornare ad ambire alle prime posizioni delle classifiche, ma è evidente che Motorola ci stia provando. Lo si nota con la creazione di un telefono come Moto Edge X30, il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 1.

Negli anni passati, l'onore di portare sugli scaffali i nuovi chipset high-end di Qualcomm è spesso toccato a Xiaomi. Per esempio, lo Xiaomi 11 fu il primo a debuttare con lo Snapdragon 888 nel dicembre 2020. Oppure nel 2019, quando fu Xiaomi 9 a esordire con l'allora Snapdragon 855. Un traguardo similare è quello relativo alle fotocamere: pensiamo per esempio a Xiaomi Note 10, il primo al mondo a sfoggiare un sensore da oltre 100 MP.

Un leak ci svela quelle che sarebbero le specifiche dell'inedito Motorola Frontier

Con il lancio del primo sensore fotografico targato Samsung da 200 MP, però, sembra che Motorola voglia nuovamente anticipare le mosse di Xiaomi. Nel mentre si vocifera come Xiaomi Note 11 potrebbe ripercorrere la strada del suo predecessore, sarebbe proprio il succitato Motorola Frontier il primo ad avere una fotocamera con così tanti megapixel. L'indiscrezione proviene da un blog europeo non particolarmente noto ma che sembrerebbe avere fra le mani numerose indiscrezioni su questo smartphone.

Innanzitutto, “Motorola Frontier” è un nome in codice, pertanto lo smartphone arriverà (se arriverà) con un altro nome sugli scaffali. Ma quello che più conta è che sarebbe uno dei prossimi smartphone a dotarsi di quello che conosciamo come Snapdragon 8 Gen 2. Anche se lo Snapdragon 8 Gen 1 ha appena esordito, si parla già di come Qualcomm stia lavorando a un SoC next-gen che non ripeta gli errori riscontrati con l'attuale chip. Oltre ad avere memorie da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione, Frontier avrebbe anche una batteria non ben identificata ma con ricarica ultra-rapida da 125W, oltre che ricarica wireless da 50W.

Il flagship Motorola avrebbe uno schermo curvo P-OLED da 6,67″ Full HD+ a 144 Hz, ma il pezzo forte sarebbe sulla sezione posteriore. Lì troveremmo un comparto fotografico contenente il nuovo sensore Samsung S5KHP1 da 200 MP: se foste curiosi di capire come verranno utilizzati questi 200 megapixel, trovate tutto spiegato nell'articolo dedicato. Questo sensore sarebbe affiancato da un grandangolare Samsung S5KJN1SQ03 da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 MP. Frontalmente, invece, troveremmo un altrettanto esagerata selfie camera OmniVision OV60A da 60 MP con la feature Always-On di Qualcomm.

