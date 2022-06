Huawei Mate 50 Pro, sei proprio tu? Eccolo nelle prime immagini render

Il lancio di Huawei Mate 50 è atteso per quest'anno. Non sono solo voci di corridoio ad sostenerlo: anche Li Changzhou, vicepresidente del dipartimento marketing strategico di Huawei Consumer Business Group, nel (non molto) lontano febbraio affermò che il debutto della serie rientrasse nei piani dell'azienda. Ora, mentre non si ha ancora una data di lancio dei prossimi smartphone, una serie di immagini render mostrano in anteprima quello che potrebbe essere il design di Huawei Mate 50 Pro.

Huawei Mate 50 Pro si mostra nelle prime immagini render

I rendering di Huawei Mate 50 Pro sono stati realizzati da alcuni produttori di cover e mostrano un design ancora caratterizzato da un'isola fotocamera di forma circolare posta al centro, e non viene quindi proposto il layout visto con Huawei P50. La cover dispone di quattro fori per gli obiettivi e il flash LED, oltre i rialzi per il bilanciere del volume e il tasto di accensione.

Le immagini render mostrano in modo approssimativo anche la parte frontale dello smartphone, che sembra essere dotato di un display full-view con due fotocamere selfie poste nell'angolo superiore sinistro.

Non si hanno ancora informazioni sulle specifiche tecniche di Huawei Mate 50 Pro, a parte il fatto che questo debutterà con HarmonyOS 3.0 a bordo. Per il resto, ci aspettiamo di scoprire di più nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi della probabile data di debutto. Stando ad alcuni rumors, infatti, Huawei dovrebbe presentare la nuova serie di smartphone nel mese di settembre. Ovviamente il tutto va preso con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma ufficiale da parte del colosso tech cinese.

