Ecco quante patch di sicurezza riceverà il tuo Xiaomi

Il tema degli aggiornamenti è sempre molto importante e delicato, perché determina per quanto tempo uno smartphone rimarrà al passo coi tempi lato software. È un tema molto vicino alla community Xiaomi, che da sempre è attenta a seguire le vicissitudini che accompagnano lo sviluppo della MIUI e non solo. Sì, perché spesso gli utenti si interrogano se il proprio smartphone riceverà l'ultima versione della MIUI e di Android, ma non bisogna dimenticarci che è molto importante anche il rilascio delle patch di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: novembre 2022

Hai uno smartphone Xiaomi? Ecco per quanto tempo riceverai le patch di sicurezza

Per chi non lo sapesse, ogni primo lunedì del mese il team Android rilascia il cosiddetto Android Security Bulletin, un vero e proprio bollettino di sicurezza che informa gli sviluppatori di quali falle di sicurezza sono state individuate e corrette. In questo modo, sia il team Android che i chipmaker (Qualcomm, MediaTek, ecc.) e i produttori di smartphone possono adeguarsi e installare le ultime patch disponibili, le quali contengono i fix software atti a riparare queste falle.

Fra i produttori c'è ovviamente anche Xiaomi, che quando si parla di supporto software ha due liste: EOS (End-of-Support) ed EOL (End-of-Life). Seppur non venga specificato ufficialmente, con EOS si intendono quei modelli che non riceveranno più aggiornamenti MIUI, mentre con EOL quelli che non riceveranno più nessun aggiornamento, compresi quelli di sicurezza. Tuttavia, Xiaomi ha una gestione software differente fra oriente (MIUI China) e occidente (MIUI Global/EEA) e non è possibile avere una lista veramente esaustiva che comprenda tutti i modelli in circolazione e le relative tempistiche di ricezione degli aggiornamenti di sicurezza. Fortunatamente sul sito ufficiale è presenta una lista che, seppur parziale, ci fa sapere fino a quando alcuni modelli riceveranno questi aggiornamenti.

Data di rilascio Fine patch sicurezza Xiaomi 12 03/2022 01/2026 Xiaomi 12 Pro 03/2022 01/2026 Xiaomi 12 Lite 07/2022 03/2026 Xiaomi 12T 08/2022 08/2026 Xiaomi 12T Pro 10/2022 08/2026 Xiaomi Mi 11 Ultra 04/2021 04/2024 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 04/2021 04/2024 Xiaomi 11 Lite 5G NE 09/2021 08/2024 Xiaomi Mi 11T 08/2021 08/2025 Xiaomi Mi 11T Pro 08/2021 08/2025 Xiaomi Mi 10T 10/2020 10/2023 Xiaomi Mi 10T Pro 10/2020 10/2023 Xiaomi Mi 10T Lite 10/2020 10/2023 Redmi Note 11 01/2022 01/2025 Redmi Note 11 Pro 5G 01/2022 01/2025 Redmi Note 11 Pro+ 5G 01/2022 01/2025 Redmi Note 11S 01/2022 01/2025 Redmi Note 11S 5G 03/2022 01/2025 Redmi Note 10 5G 04/2021 04/2024 Redmi Note 10 Pro 03/2021 03/2024 Redmi Note 10 Pro Max 03/2021 03/2024 Redmi Note 10T 5G 04/2021 04/2024 Redmi Note 10S 04/2021 04/2024 Redmi Note 9 Pro 05/2020 05/2023 Redmi 11 Prime 5G 04/2022 04/2025 Redmi 10 2022 12/2021 12/2024 Redmi 10 08/2021 08/2024 Redmi 10 5G 04/2022 04/2025 Redmi 10C 02/2022 02/2025 Redmi 9 06/2020 06/2023 Redmi 9T 12/2020 12/2023 Redmi Pad 10/2022 07/2025 POCO X4 Pro 5G 01/2022 01/2025 POCO M5s 06/2022 07/2024 POCO M4 5G 04/2022 04/2025 POCO M4 Pro 01/2022 01/2025 POCO M3 Pro 5G 04/2021 04/2024

