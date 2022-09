iPhone 14 Pro, l’Always-On Display è smart: si disattiva quando non siete vicini

Tra le novità arrivate sulla serie iPhone 14 Pro, quindi quella top, c'è sicuramente l'Always-On Display, che finalmente è disponibile per gli utenti Apple. Ciò che però lo rende ancor più interessante è la gestione dello stesso, visto che il brand ha trovato il modo per non tenerlo attivo quando effettivamente siamo lontani dallo smartphone, con un espediente molto utile.

L'Always-On Display di iPhone 14 Pro riconosce la vostra presenza grazie ad Apple Watch

Come funziona dunque questa funzione? Come sappiamo, l'Always-On Display permette di ottenere informazioni dallo schermo dello smartphone quando questo non è in uso. Ma quando siamo effettivamente lontani dal dispositivo, non ha sempre senso che lo smartphone li mostri, considerando che nessuno o quasi li possa leggere se non è nel raggio visivo.

E dunque, grazie ad una connessione seamless con Apple Watch, per chi lo possiede e lo tiene collegato all'iPhone 14 Pro o Pro Max, è possibile far rilevare allo smartphone se siete vicini o meno ad esso, andando a disattivare lo schermo e portandolo in stand-by totale. Sebbene possa risultare una funzione non immediata, in realtà è abbastanza coerente con l'idea di ecosistema che Apple dà ai suoi prodotti e portando un qualcosa che, nell'effettivo utilizzo, è piuttosto utile in termini di consumi, andando a risparmiare ancor più energia.

Chiaramente, bisognerà capire su quali Apple Watch sarà possibile utilizzare questa comoda feature oppure se è una prerogativa di tutti quelli che riceveranno WatchOS 9, in arrivo in queste ore sui Watch compatibili a ricevere l'aggiornamento di sistema. Voi cosa ne pensate? Trovate utile questa funzione? Fatecelo sapere nei commenti!

