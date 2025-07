Tineco PURE ONE Station 5 Plus è l’aspirapolvere wireless che si pulisce da solo | Offerte Prime Day

La mission di Tineco è quella di offrire agli utenti soluzioni d’avanguardia, caratterizzati da funzionalità uniche, un tocco di stile, tanta potenza e la massima semplicità d’utilizzo. Tineco PURE ONE Station 5 Plus è la somma di tutti questi aspetti: un aspirapolvere senza fili pratico e con base di svuotamento, sempre pronto per ogni nuovo utilizzo. Il tuo alleato nelle pulizie di casa è già in sconto su Amazon: le offerte Prime Day sono già attive!

Tineco PURE ONE Station 5 Plus tra le occasioni dei Prime Day: l’aspirapolvere senza fili sempre pronto per ogni nuovo utilizzo

Crediti: Tineco

A differenza della lavapavimenti FLOOR ONE S9 Artist, questo modello cambia genere: si tratta infatti di un “semplice” aspirapolvere senza fili, ma ovviamente al suo interno si nasconde un concentrato di tecnologia pensato per migliorare e semplificare ogni aspetto della cura dei pavimenti.

Tineco PURE ONE Station 5 Plus arriva con un corpo stick sottile e leggero, per la massima facilità di utilizzo; la potenza di aspirazione da 175W lo rende adatto sia a pavimenti duri che moquette mentre il design della spazzola è pensato per evitare i grovigli di peli e capelli.

Il nuovo sistema ClogLess evita i problemi di intasamento: il tubo è più largo e consente il passaggio di detriti più voluminosi, evitando blocchi a causa dei residui. La spazzola presenta una pratica luce LED grandangolare in grado di illuminare fino a 120°: in questo modo è possibile individuare rapidamente lo sporco, anche quello più fine.

Crediti: Tineco

Il sistema di filtrazione a 12 stadi è utile per mantenere l’ambiente di casa sempre pulito: l’aspirapolvere e la base presentano ciascuno un sistema a sei stadi, in modo da emettere sempre aria pulita evitando le contaminazioni.

Tra le funzionalità più interessanti troviamo il sensore iLoop di Tineco, in grado di rilevare in tempo reale il livello di sporco e di regolare automaticamente la potenza di aspirazione. In questo modo è possibile evitare gli sprechi e raggiungere i 70 minuti di autonomia con una singola carica.

Infine la caratteristica più importante: l’aspirapolvere è accompagnato da una stazione di ricarica e di auto-pulizia, con un contenitore per lo sporco da 2,5 litri. Dopo ogni utilizzo basterà riporre il dispositivo sulla base per attivare il sistema di svuotamento automatico: sarà subito pronto per una nuova sessione di pulizie, senza alcun intervento da parte dall’utente.

Crediti: Tineco

L’aspirapolvere wireless Tineco PURE ONE Station 5 Plus è in offerta su Amazon a 359€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo di listino. Le promo di Tineco in occasione del Prime Day sono già iniziate quindi non ti resta che dare un’occhiata agli sconti, che saranno attivi fino all’11 luglio. Inoltre è possibile riscattare il codice “TINPRIME25” per ottenere un risparmio aggiuntivo del 6%: il coupon è valido su PURE ONE Station 5 Plus e su tutti gli altri prodotti Tineco in sconto!

