OPPO Find X6 e Find X6 Pro avranno processori differenti

Nonostante manchi ancora un po' di tempo al debutto, OPPO Find X6 ed il fratello maggiore Find X6 Pro sono già protagonisti dei primi leak, i quali stanno delineando lentamente le caratteristiche di entrambi i dispositivi. A questo giro si parla dei chipset che troveremo a bordo di entrambi: anche questa generazione dovrebbe avere differenze notevoli per quanto riguarda la parte hardware.

OPPO Find X6 e Find X6 Pro con due generazioni di processori Qualcomm

Che cosa possiamo aspettarci dalla futura serie OPPO Find X6? Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina il cuore dei due flagship sarà un chipset targato Qualcomm. Tuttavia l'ultima novità del produttore statunitense, lo Snapdragon 8 Gen 2, sarà presente solo su OPPO Find X6 Pro.

Si parla di una soluzione a 4 nm con architettura a quattro cluster ed un core principale Cortex-X3; ovviamente ci saranno notevoli migliorie per prestazioni e consumi, ma per ora siamo in attesa di altri dettagli.

Passando invece ad OPPO Find X6 standard, il modello base dovrà accontentarsi dello Snapdragon 8+ Gen 1: si tratta comunque di un SoC di tutto rispetto, in grado di risolvere i problemi del precedessore. A questo punto il presunto Find X5 con Snap 8+ potrebbe essere obsoleto già al lancio, ma si tratta comunque di un dispositivo frutto di leak e non ancora confermato.

L'attuale Find X5 Pro ha debuttato in Cina anche in versione MediaTek; probabile che anche il prossimo modello top avrà la stessa sorte.

Per quanto riguarda il resto delle indiscrezioni, di recente sono spuntati dei leak anche sul display di OPPO Find X6 e X6 Pro. Le differenze tra i due modelli potrebbero essere simili a quelle viste con l'attuale generazione: se volete rinfrescarvi la memoria, eccovi il nostro confronto tra specifiche e design della serie Find X5.

