Amazon presenta la nuova generazione di Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition

Mentre il panorama attuale è tutto focalizzato sui nuovi tablet (la riscoperta dell'anno grazie al lancio di Xiaomi Pad 5 e Realme Pad, a cui seguiranno di certo soluzioni a marchio OnePlus, OPPO e vivo), Amazon continua a puntare forte su una soluzione che mira agli amanti della lettura. Per chi preferisce un dispositivo di dimensioni contenute e ad un prezzo più accessibile, Kindle Paperwhite 2021 di Amazon è di certo la soluzione più appetibile, ora disponibile anche in versione Signature Edition!

Kindle Paperwhite 2021, anche Signature Edition: tutte le novità

Design e display

Amazon ha annunciato l'arrivo di due modelli Paperwhite di ultima generazione: Kindle Paperwhite 2021 e il primo Kindle Paperwhite Signature Edition. Il nuovo dispositivo è pronto ad offrire un'esperienza di lettura ancora più confortevole grazie ad un hardware migliorato e ad un'interfaccia utente completamente ridisegnata. Kindle Paperwhite 2021 è dotato di uno schermo più grande rispetto alla decima generazione, tonalità della luce regolabile e una batteria che dura fino a 10 settimane. Il modello Signature Edition aggiunge un sensore di luce a regolazione automatica, oltre ad essere il primo Kindle dotato di ricarica wireless.

Per quanto riguarda il display, il nuovo Paperwhite combina uno schermo da 6,8’’ con una cornice più sottile da 10.2 mm; grazie allo schermo da 300 PPI antiriflesso la qualità del testo risulta super definita ed è possibile leggere come sulla carta stampata, anche alla luce diretta del sole. Impostato al massimo, offre una luminosità del 10% in più per non affaticare gli occhi; la tonalità della luce regolabile e la modalità bianco su nero per leggere in qualsiasi momento, di giorno e di notte. Come anticipato poco sopra Kindle Paperwhite Signature Edition è anche dotato di un sensore di luce a regolazione automatica che adatta automaticamente la luminosità dello schermo in base alle condizioni di luce presenti.

Caratteristiche e autonomia

L'autonomia della batteria dei nuovi modelli si spinge fino a 10 settimane con una sola carica. La ricarica veloce USB-C impiega solo 2,5 ore per caricarsi completamente, massimizzando il tempo di lettura quando si utilizza un adattatore da 9W o più potente. Inoltre, Kindle Paperwhite Signature Edition è il primo Kindle ad offrire la ricarica wireless e può essere utilizzato con qualsiasi caricatore wireless Qi compatibile (venduto separatamente).

I nuovi dispositivi Paperwhite hanno un livello di protezione IPX8 e sono stati testati per resistere ad immersioni accidentali in acqua, per poterli portare con sé ovunque si desideri, ad esempio al mare, in piscina o nella vasca da bagno. Inoltre, gli 8 GB di memoria sul nuovo Paperwhite 2021, e i 32 GB sulla Signature Edition, offrono spazio per migliaia di titoli.

La nuova generazione presenta anche un'interfaccia completamente ridisegnata e aggiunge nuove funzionalità per un'esperienza più facile e intuitiva dal momento in cui si inizia a leggere: il nuovo menu di navigazione permette di passare facilmente dalla schermata iniziale alla libreria o tornare al libro che si sta leggendo, mentre la nuova libreria include nuovi filtri e classificazioni, una nuova interfaccia ‘Raccolte’ e una barra di scorrimento interattiva.

Amazon Kindle Paperwhite 2021 e Kindle Paperwhite Signature Edition – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Kindle Paperwhite 2021 con 8 GB di memoria è disponibile a 139,99€, in colore nero; Kindle Paperwhite Signature Edition con 32 GB di memoria si può acquistare al prezzo di 189,99€, sempre in colore nero. Entrambi i dispositivi sono disponibili da oggi per il preordine mentre le spedizioni del Paperwhite base inizieranno il 27 ottobre, quelle della Signature Edition a partire dal 10 novembre. Di seguito trovate i link all'acquisto, direttamente su Amazon: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

