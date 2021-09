Redmi G Gaming Laptop 2021 è dietro l’angolo: ecco la data di uscita

La direzione che si è data Redmi negli ultimi due anni è ben precisa: fornire, attraverso determinati dispositivi, un'esperienza gaming importante per gli utenti interessati. E se il primo Redmi G Gaming Laptop aveva aperto a queste possibilità già nel 2020, Redmi K40 Game ed ora l'imminente versione 2021 del sopracitato notebook rendono queste possibilità molto più interessanti.

Redmi G Gaming Laptop 2021: cosa sappiamo?

Design e display

Annunciato praticamente dal nulla, il nuovo notebook da gaming del partner di Xiaomi potrebbe avere sulla sua scocca dei LED RGB, o quanto meno è ciò che il brand ha fatto trapelare nel teaser, indicandola come volontà degli utenti.

Questa indicazione però potrebbe anche riferirsi ad un refresh rate più alto per il display, che potrebbe quindi salire dai 144 Hz del primo modello a 165 Hz, con un probabile ritardo di risposta ai minimi termini.

Hardware

Il capitolo hardware è sicuramente quello da decifrare in maniera più approfondita, peccato che Redmi e Xiaomi non si siano affatto pronunciate in merito. Il modello 2020 del Redmi G Gaming Laptop era dotato di CPU Intel Core serie H di decima generazione, quindi al top per giocare, soprattutto abbinata alle GPU GTX 1650 e 1650i.

A questo giro, non è esclusa la presenza di chipset AMD Ryzen serie H, ma è sicuramente più realistica una conferma di Intel ma di undicesima generazione, come sui RedmiBook Pro 2021. Per la scheda grafica invece Lu Weibing, CEO di Redmi, ha annunciato che il nuovo modello si avvarrà delle ultime NVidia GeForce RTX serie 30, quindi potenzialmente una 3060.

Redmi G Gaming Laptop 2021 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo notebook da gaming di Redmi è davvero dietro l'angolo: infatti, il brand ha annunciato che la sua data di uscita è fissata per il prossimo 22 settembre 2021, quindi tra pochi giorni conosceremo tutte le specifiche e soprattutto il prezzo di queste nuove soluzioni, visto che è molto probabile si divideranno in più configurazioni.

