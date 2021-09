Realme Pad è ufficiale: si parte da 160€!

Anche se con un pizzico di amaro in bocca per alcune scelte, finalmente Realme Pad è ufficiale: ora anche la casa asiatica ha il suo tablet e ovviamente si tratta di una soluzione caratterizzata da specifiche equilibrate ed un prezzo parecchio abbordabile. Andiamo a scoprire tutte le novità!

Realme Pad ufficiale: il primo tablet del brand è qui

In linea con le varie indiscrezioni e le conferme delle scorse settimane abbiamo un ampio display 10.4″ con risoluzione WUXGA, una soluzione immersiva ed ampia che non mancherà di accontentare gli utenti in cerca di un dispositivo votato alla multimedialità. A riprova di ciò troviamo anche una configurazione Quad Speaker e il supporto Dolby Atmos. Il tablet si presenta leggero e compatto, con uno spessore di 6.9 mm, un peso di 440 grammi ed una scocca metallica che dà un aspetto premium al terminale.

Confermato anche il processore MediaTek Helio G80: in molti sentiranno la mancanza di un chipset Qualcomm anche se appare chiaro l'intenzione di Realme. Il brand non punta a sfidare i top Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro, piuttosto a conquistare la fetta di mercato subito sotto il duo.

Altra chicca riguarda l'interfaccia, la Realme UI for Pad, migliorata per l'occasione con la possibilità di sfruttare lo Split Screen e varie modalità per leggere al meglio (Dark, Reading e Eye Comfort Mode). Concludiamo con la batteria, una colossale unità da 7.100 mAh con ricarica rapida da 18W, il comparto fotografico (8 MP fronte/retro) e il supporto 4G.

Il prezzo? Ovviamente Realme Pad ha fatto centro, con una cifra di partenza di soli 160€ al cambio attuale (ossia 13.999 rupie): si tratta della versione da 3/32 GB, solo Wi-Fi.

