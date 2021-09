Xiaomi sbarca nelle Marche con un nuovo Store, il primo senza “Mi”

Dopo l'ultimo punto vendita di Roma, la compagnia cinese continua la sua espansione sul territorio italiano annunciando l'apertura di un nuovo Xiaomi Store, il primo nella Regione Marche. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla location e – soprattutto – su quando aprirà le porta agli appassionasti.

Xiaomi Store apre a Civitanova Marche: tutti i dettagli

Il primo dettaglio importante riguarda la nuova denominazione dei punti vendita del brand: lo Xiaomi Store delle Marche sarà il primo di una lunga serie ad essere inaugurato senza il prefisso Mi che ha caratterizzato l'azienda nell'ultimo decennio. Si tratta di una decisione in linea con quanto visto anche per i dispositivi del brand, i quali hanno perso lo storico marchio proprio di recente.

Il nuovo Xiaomi Store aprirà le porta per la prima volta sabato 25 settembre alle ore 10:30, all'interno del Centro Commerciale Cuore Adriatico di Via S. Costantino a Civitanova Marche (MC). Il punto vendita è gestito da sei dipendenti pronti ad accogliere gli appassionati e i neofiti di Xiaomi in uno store da 198 mq di superficie, tutti dedicati all'ecosistema del brand.

In occasione dell'inaugurazione, tutti i presenti potranno “toccare con mano” il nuovissimo Xiaomi 11T Pro. Inoltre, durante la giornata di inaugurazione saranno organizzate due Xiaomi Classroom della durata di 20 minuti ciascuna dedicate a tutti coloro che desiderano scoprire di più sulle principali caratteristiche del nuovo dispositivo dal comparto camera, al display fino alla ricarica ultra-rapida.

“È entusiasmante poter portare i nostri prodotti e la nostra filosofia anche nelle Marche. Abbiamo voluto fortemente l'apertura di questo Xiaomi Store per ricambiare l'affetto e la fiducia dei fan marchigiani che richiedevano da tempo la nostra presenza fisica in questa zona” – afferma Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. “Questa nuova apertura sotto il nome di Xiaomi Store renderà il nostro brand ancora più riconoscibile ed è un'ulteriore dimostrazione che il nostro percorso di espansione sta proseguendo rapidamente e con grande determinazione“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu