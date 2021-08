Addio “Mi”: Xiaomi annuncia la fine dello storico brand

Ebbene sì, Xiaomi ha (finalmente) deciso di non utilizzare più il brand “Mi”. Una decisione che è arrivata con il debutto dello Xiaomi MIX 4, attorno al quale gravitava un certo dubbio sul suo reale nome. Un dubbio che nasce proprio dalla poca chiarezza che Xiaomi ha storicamente avuto quando si parla di nomi. A tal proposito, c'è un mio editoriale dove mi lamento proprio della scelta dei nomi da parte della compagnia di Lei Jun. Un dubbio che adesso è stato fugato dalla stessa compagnia, confermando il nuovo corso per il proprio catalogo di prodotti.

Forse non lo sapete, ma il brand “Mi” di Xiaomi è una sua componente storica che rappresenta la storia e la filosofia della società. Fondata il 6 aprile 2010, ovviamente il suo nome non venne scelto a caso da Lei Jun e soci. La parola “小米” (xiao-mi) sta per “millet“, traducibile in “piccolo chicco di miglio“, una simbologia buddhista interpretabile come la necessità di concentrarsi sulle cose piccole per ambire in grande. Questa è la traduzione filosofica, ma al contempo la sillaba “Mi” ha altri significati, in primis “Mobile Internet“. Sin dalla sua nascita, Xiaomi si è definita una internet company, come dimostra anche l'evoluzione della MIUI e dei servizi annessi. Non solo: come affermato da Lei Jun, “Mi” può stare anche per “Mission Impossible“, cioè quella che l'ha portata in pochi anni a diventare una delle più grandi compagnie tech al mondo.

Xiaomi abbandona il brand Mi: un cambiamento storico per la compagnia

Capirete da voi, quindi, che il brand “Mi” rappresenta molto di più che una semplice nomenclatura commerciale per Xiaomi. Al punto tale che lo stesso sito ufficiale non è “xiaomi.com“, bensì “mi.com“.

Piccolo aneddoto: nel 2014 Xiaomi pagò 3,6 milioni di dollari per acquistare il dominio, reputato “più semplice ed accessibile ad una platea internazionale”.

Tuttavia, negli anni si è venuta a creare una certa confusione nella scelta dei nomi dei prodotti sul mercato. Fino al 2018, Xiaomi non aveva sub-brand e tutti gli smartphone ricadevano sotto lo stesso brand, perciò capitava di ritrovarsi ad acquistare telefoni dai nomi non propriamente pratici. Pensiamo ad esempio a Xiaomi Redmi Note 2 Prime, un nome talmente lungo da far quasi passare la voglia di essere pronunciato. Senza contare che nell'arco di due parole abbiano la ripetizione della parola “Mi” in “XiaoMi” e “RedMi“.

Fu per questo che ad inizio 2019 Xiaomi decise di creare il suo primo sub-brand, rendendo così Redmi un brand a sé stante. In questo modo, si sarebbe evitata questa ripetizione, oltre a creare una distinzione più netta fra prodotti di fascia medio/bassa Redmi e di fascia medio/alta Xiaomi. Ma la confusione è tutt'altro che passata: ha senso utilizzare una nomenclatura come Xiaomi Mi 11, dove sostanzialmente troviamo ripetuta la sillaba “Mi” due volte di seguito? Forse l'azienda l'ha capito ed ecco quindi che Xiaomi MIX 4 introduce questo cambio di passo.

Per il momento lo smartphone è disponibile solo in Cina, ma un rappresentante Xiaomi ha confermato che d'ora in poi la dicitura “Mi” non verrà più usata per i prodotti. Questo significa, quindi, che anche i prossimi smartphone dovrebbero subire lo stesso trattamento: Xiaomi 11T e 11T Pro, Xiaomi 12 e così via. E accadrà lo stesso anche per i prodotti non telefonici, perciò smartwatch, smartband, computer e tutti i gadget dell'ecosistema.

Comunicato ufficiale

In seguito alla notizia riportata dai vari media, ecco il comunicato ufficiale da parte di Xiaomi:

“A partire dal terzo trimestre del 2021, la serie di prodotti Xiaomi “Mi” verrà rinominata “Xiaomi”. Questo cambiamento unificherà la nostra presenza globale del marchio e colmerà il divario di percezione tra il marchio e i suoi prodotti. Questa modifica potrebbe richiedere del tempo per avere effetto in tutte le regioni.

Con l'introduzione della nuova brand identity, due distinte serie di prodotti siederanno sotto il brand principale. I prodotti Xiaomi rappresentano l'apice della tecnologia e offrono un'esperienza premium. I prodotti Redmi portano grande innovazione a un prezzo più accessibile e sono rivolti al pubblico più giovane. Questa differenziazione si riflette anche nei nostri loghi aggiornati, con entrambi i loghi Xiaomi e Redmi sotto il logo del marchio principale.

La convenzione di denominazione delle serie di prodotti — Xiaomi e Redmi — verrà applicata anche al nostro ecosistema e ai prodotti IoT nel tempo.“

