Xiaomi, riparte l’espansione italiana: nuovo Mi Store a Roma

Nonostante il 2020 sia stato un anno sfortunato sotto diversi punti di vista, Xiaomi ha continuato la sua opera di espansione con l'apertura di nuovi Mi Store. A metà anno i suoi negozi, così come quelli presenti sul territorio, si sono trovati costretti a chiudere per la situazione sanitaria della nazione. Ma nel corso degli ultimi mesi le aperture sono riprese e hanno toccato le regioni Veneto, Piemonte, Campania e Lazio. Ed è proprio in quest'ultima che Xiaomi aprirà il suo quarto negozio, nuovamente in zona Roma.

Ecco dove aprirà il nuovo Mi Store annunciato da Xiaomi Italia

L'inaugurazione avrà luogo il prossimo venerdì 28 maggio in quel del Centro Commerciale Tiburtino, in zona Martellona nella città Guidonia Montecelio (a Roma). Il negozio avrà una superficie di 120 m2 e conterrà tutti i prodotti presenti nel catalogo di Xiaomi Italia, anche per celebrare i 3 anni dal debutto della compagnia nel nostro paese. E come ogni inaugurazione di Mi Store, anche a questo giro saranno disponibili offerte sottocosto e sorprese per l'occasione.

Ecco, quindi, la lista aggiornata degli Xiaomi Mi Store presenti in Italia:

Lombardia Arese (MI) – Centro Commerciale Il Centro Rozzano (MI) – Centro Commerciale Fiordaliso Orio al Serio (BG) – Orio Center

Campania Marcianise (CE) – Centro Commerciale Campania Pontecagnano Faiano (SA) – Centro Commerciale Maximall

Friuli-Venezia Giulia Torreano di Martignacco (UD) – Città Fiera

Lazio Guidonia Montecelio (RM) – Centro Commerciale Tiburtino Roma – Centro Commerciale Maximo Roma – Galleria Commerciale Porta di Roma Valmontone (RM) – Valmontone Outlet

Sicilia Belpasso (CT) – Etnapolis Catania – Centro Commerciale Porte di Catania

Liguria Genova – Centro Commerciale Fiumara

Piemonte Grugliasco (TO) – Shopville Le Gru

Puglia Casalmassima (BA) – Parco Commerciale Auchan

Veneto Venezia – Nave de Vero Verona – Centro Commerciale Adigeo



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu