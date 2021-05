La videosorveglianza, ma anche per le vostre escursioni, ci sono pochi brand convenienti come Yi. E proprio nel segno della convenienza, Yi porta in sconto fino al 25% le tante telecamere Home, KAMI, Dome e Outdoor del suo catalogo.

Yi Home, KAMI, Dome e Outdoor: ecco tutte le telecamere in sconto fino al 25%

Per illustrare la carrellata di prodotti in offerta a marchio Yi, partiamo dai prodotti della linea Home, che comprendono sia la telecamera Home Camera con risoluzione 1080p singola, ma anche nel bundle con 4 telecamere, che vi permette di avere un sistema di videosorveglianza completo con meno di 75€. Sempre della stessa linea, abbiamo in sconto anche la Yi Home Camera 3, che si trova ora ad un prezzo molto interessante scontato del 22%.

Passando oltre, troviamo la telecamera Yi KAMI Mini con rilevamento facciale e crittografia end-to-end. Per una telecamera con tecnologia a rotazione pan-tilt, è poi in offerta la Yi Dome U, che permette di avere una sorveglianza completa grazie all'intelligenza artificiale e la rotazione a 360°. Si passa poi alla telecamera per esterno con la Yi Outdoor Camera ad un prezzo davvero interessante.

Trovate il link all'acquisto di tutti questi modelli con prezzi già scontati qui sotto. L'offerta Yi su Amazon è valida fino al 23 maggio 2021 alle 23:59 ed è valida per uno o più acquisti a scelta.

Articolo Sponsorizzato.

