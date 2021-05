Xiaomi sfida Spotify e rilancia il suo streaming musicale

Xiaomi ha appena rilasciato un importante aggiornamento per l'app Mi Music che allarga le mire espansionistiche dell'azienda. Era il 2018 quando l'app che si occupava di gestire musica e video in memoria veniva arricchita da servizi di streaming in abbonamento. Inizialmente questa novità venne introdotta in India in collaborazione con Hungama, una delle principali compagnie multimediali della nazione. Adesso la piattaforma si sta espandendo ulteriormente, con l'aggiunta del supporto a nuove librerie musicali.

Xiaomi aggiorna Mi Music ed introduce il suo streaming in stile Spotify

L'aggiornamento dell'app Mi Music di Xiaomi la porta alla versione V4.0.0.0 ed è stato realizzato in collaborazione con QQ Music. La piattaforma freemium fa parte del gruppo Tencent Music, che ricordiamo è a tutti gli effetti una joint venture fra Tencent e proprio Spotify. E proprio dal celebre servizio di streaming svedese si nota una certa ispirazione della UI, in particolare nel player audio stesso. Oltre al servizio di streaming in sé, è stata anche aggiunta una funzione di riconoscimento à la Shazam.

Trattandosi di Tencent, ovviamente il servizio si rivolge all'utenza cinese dove Xiaomi ha il proprio fulcro madre. Oltre a poter abbonarsi alla piattaforma QQ Music, si può fare switch al database di audio a cui si rifà la stessa app Mi Music. L'aggiornamento alla versione V4.0.0.0 è già stata rilasciata e potete aggiornare anche voi l'app, ma potrebbe non funzionare alla perfezione sulle ROM occidentali della MIUI.

Scarica Mi Music V4.0.0.0.apk

