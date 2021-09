Lo sterilizzatore per frutta e verdura Xiaoda da Xiaomi YouPin è ora su Aliexpress

I prodotti per la casa, da sempre, sono progettati con l'intento di rendere le varie attività domestiche in tutta facilità. Negli ultimi anni però, l'idea che possano anche essere intelligenti sta diventando lo standard dei produttori, soprattutto cinesi e quindi non è difficile imbattersi in oggetti smart come lo sterilizzatore per frutta e verdura Xiaoda arrivato su Xiaomi YouPin ad un prezzo interessante.

Aggiornamento 21/09/2021: lo sterilizzatore Xiaoda approda da Xiaomi YouPin ad AliExpress ed è quindi disponibile all'acquisto. Trovate tutto in fondo all'articolo.

Xiaomi YouPin: lo sterilizzatore Xiaoda si carica come una smartband e purifica frutta e verdura eliminando batteri e pesticidi

Com'è progettato quindi questo simpatico e utile gadget di Xiaomi YouPin? Esso è molto piccolo, infatti ha misure da 10 x 5 cm essendo sferico, di colore bianco, in materiale ABS e con un filtro superiore. Proprio il filtro superiore è il Core del prodotto, dato che è da lì che lo sterilizzatore Xiaoda attua uno scambio ionico e rilascia l'acido ipocloroso utile ad eliminare i batteri, garantito al 99.9%, e pesticidi al 94.8%. Basta semplicemente immergerlo in acqua, ma oltre a frutta e verdura, è possibile sterilizzare altri cibi crudi come la carne.

Lo sterilizzatore Xiaoda ha inoltra una batteria davvero enorme da 4400 mAh, che vi permetterà di utilizzarlo fino a 35 volte consecutive. Inoltre, ma crediamo sia una conditio sine qua non, è certificato all'impermeabilità IPX7. Molto interessante il fatto che si ricarichi con pin magnetici come se fosse una smartband.

Ma quanto costa questo gadget per la cucina? Il nuovo sterilizzatore smart per frutta e verdura arriva su Xiaomi YouPin al comodo prezzo di 149 yuan, circa 19€.

Lo sterilizzatore Xiaoda da Xiaomi YouPin ad AliExpress | Link all'acquisto

Dopo praticamente un anno dalla sua presentazione, lo sterilizzatore Xiaoda compare finalmente su Aliexpress, dove potete acquistarlo ad un prezzo di 29.3€ con tanto di spedizione gratuita.

N.B. Se non doveste visualizzare il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu