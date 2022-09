Tante novità tech da Banggood: fino al 50% di sconto su audio, proiettori, HD ed accessori!

Tornano le offerte tech di Banggood, stavolta con tante occasioni dedicate ai nuovi prodotti disponibili nello store: si tratta di accessori, storage, dispositivo audio (cuffie ed auricolari Bluetooth), tastiere meccaniche, router e tanto altro ancora, con sconti fino al 50% in meno e spedizione rapida!

Arrivano tanti nuovi prodotti tech su Banggood, subito con sconti fino al 50%

Come al solito quando si parla di Banggood, ogni occasione è buona per lanciare una nuova promozione in salsa tech. Questa volta si festeggia l'arrivo di nuovi dispositivi nel catalogo dello store, che va ad arricchirsi di accessori a marchio BlitzWolf, AirAux, Wanbo, Huawei e Xiaomi. Qualche esempio?

Tra le novità troviamo gli ultimi auricolari true wireless BW-FYE18 di BlitzWolf, una soluzione dal look stiloso, caratterizzato da un corpo gradiente ed una custodia trasparente. Sempre di BlitzWolf troviamo la light bar da monitor con luci RGB, perfetta per i gamer, magari insieme alla tastiera meccanica (sempre con illuminazione colorata) Royal Kludge.

All'interno della pagina dell'evento sono presenti varie sezioni: abbiamo i prodotti consigliati (i must buy!), quelli al 50% di sconto e – soprattutto – una vasta sezione di dispositivi con spedizione rapida dall'Europa.

Sei interessato a scoprire tutte le offerte dedicate ai nuovi prodotti tech su Banggood? Allora in basso trovi la pagina dell'iniziativa, con tantissimi dispositivi a prezzo stracciato (anche fino al 50% di sconto)!

