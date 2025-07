Redmi 15C e POCO C85 svelati: design e specifiche dei prossimi budget phone Xiaomi

Dopo la sfilza di lanci dedicati alla fascia alta, è tempo di rafforzare le file dei budget phone di Xiaomi: Redmi 15C e POCO C85 stanno per arrivare e sono già protagonisti di un corposo leak. Ci sono immagini, certificazioni ed alcuni dettagli sulle specifiche: ecco tutte le novità in attesa di saperne di più in via ufficiale.

Redmi 15C e POCO C85: cosa aspettarsi dai nuovi smartphone economici, in arrivo a stretto giro

Crediti: nieuwemobiel

La fascia economica di Xiaomi vede un legame strettissimo tra gli smartphone Redmi e quelli POCO: gli attuali Redmi 14C e POCO C75, entrambi disponibili in Italia, sono dei rebrand e l’unica differenza riguarda le colorazioni. Quasi sicuramente avverrà lo stesso anche con Redmi 15C e POCO C85, ormai in dirittura d’arrivo.

I due smartphone sono stati certificati a livello Global con varie sigle e in entrambi i casi pare che si tratterà di smartphone solo 4G LTE; per non farci mancare nulla, ci sono anche delle immagini leak che svelano il design del modello Redmi.

L’uscita dovrebbe essere prevista per il mese di luglio, ma per il momento non ci sono dettagli da parte di Xiaomi. Visti i precedenti è probabile che i due smartphone arriveranno anche in Italia. In basso trovate una prima bozza della scheda tecnica, basata sui leak delle ultime ore.

Scheda tecnica presunta