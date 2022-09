YouTube Music come Spotify: sarà possibile condividere canzoni e playlist nelle Stories di Instagram

Su YouTube Music sta per arrivare una funzionalità da tempo richiesta e molto gradita: la possibilità di condividere la propria musica preferita su Instagram, nelle Stories! La novità è stata scoperta nella versione 5.23.50 dell'app di YouTube Music per Android e potrebbe presto essere rilasciata per tutti. Scopriamo insieme i dettagli.

Su YouTube Music è in arrivo la funzione per condividere la musica nelle Instagram Stories

Chi usa questa piattaforma lo sa bene: fino a qualche istante fa, era possibile condividere i brani di YouTube Music solo attraverso le chat di Instagram. Qualcosa, però, sta per cambiare: stando a quanto trapelato in rete, gli utenti di YouTube Music potranno presto essere in grado di condividere la loro musica, inclusi brani, album e playlist, nelle Storie di Instagram.

La funzionalità è molto simile a quella già da tempo disponibile con Spotify. Cliccando sull'icona di condivisione di un brano, di un album o di una intera playlist di YouTube Music, sarà possibile condividere tale contenuto su Instagram tramite le Stories.

Si viene dunque reindirizzati alla pagina di Instagram dedicata alle Stories, che mostra la copertina dell'album con la traccia/album/playlist di YouTube Music. Non appena la storia verrà condivisa, i follower potranno vedere la copertina dell'album, mentre facendo clic sul collegamento potranno riprodurre il brano direttamente su YouTube Music.

Il rilascio avverrà gradualmente, ma stando a quanto riportato dalla fonte alcuni utenti Android hanno già cominciato a ricevere la nuova funzionalità. Gli utenti in possesso di un dispositivo iOS potrebbero dover attendere ancora un po' prima che la funzionalità venga rilasciata.

