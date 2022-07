TikTok pronta a sfidare Spotify, Amazon e Apple con il suo servizio di musica in streaming

Spotify, Amazon ed Apple potrebbero presto avere un nuovo rivale. Stando a quanto trapelato in rete in queste ultime ore, infatti, anche TikTok starebbe lavorando ad una sua piattaforma di musica in streaming ed ha depositato il marchio “TikTok Music“. Il progetto è davvero ampio e prevede il lancio di una nuova applicazione che consentirebbe agli utenti di acquistare, riprodurre, condividere e scaricare musica, album e testi. Ma non è tutto… scopriamo tutti i dettagli!

TikTok Music è il nuovo servizio di musica in streaming che combina la riproduzione con dinamiche Social

Proprio così. Sembra che TikTok voglia investire nel mercato dello streaming musicale e offrire una propria piattaforma che competerà direttamente con Spotify, Amazon Music e Apple Music, giusto per citare alcuni dei servizi più famosi al mondo.

TikTok ha di recente registrato un nuovo marchio, ovvero “TikTok Music“. Un nome che lascia poco spazio all'immaginazione. Per cercare di capire che tipologia di servizio offrirà TikTok Music, facciamo riferimento alla stessa descrizione fornita dall'azienda nella documentazione depositata all'United States Patent and Trademark Office, l'ufficio brevetti statunitense.

In particolare, si parla di diversi servizi tra cui un'applicazione che permetterà agli utenti di acquistare, riprodurre, condividere, scaricare musica, canzoni, album, testi e citazioni. Ma anche di creare, consigliare e condividere playlist, avendo anche la possibilità di modificarne la copertina. Si parla anche di una funzione karaoke.

Dovrebbe poterci essere anche una sezione dedicata allo streaming di programmi multimediali interattivi nel settore dell'intrattenimento, della moda, dello sport e di eventi d'attualità, oltre a podcast e trasmissioni radiofoniche.

Pare poi che il servizio offerto da TikTok Music sarà accompagnato da una sezione Social molto più ricca rispetto a quanto fatto da altre piattaforme di streaming. Si legge, infatti, che l'app offrirà funzioni di trasmissione e ricezione di audio, video, immagini fisse e in movimento, canzoni, testi, citazioni, di registrazioni audio e video, nonché fornirà accesso a un portale di condivisione video e ad un forum online per l'invio di commenti, messaggi e contenuti multimediali tra utenti.

In questo caso, però, non è ancora chiaro se TikTok Music si collegherà in qualche modo alla piattaforma principale per offrire funzionalità Social, oppure se sarà un servizio completamente indipendente e che al suo interno prevede delle dinamiche di interazione tra gli utenti. Resteremo in attesa di scoprire nuovi dettagli!

