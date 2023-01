Questo mini PC BMAX costa meno di 180€ e ha tutto quello che serve

Arriva un nuovo mini PC del brand cinese, ancora una volta un modello dal rapporto qualità/prezzo super. Se state cercando un computer ultra-compatto per un utilizzo basilare (office e contenuti multimediali), allora BMAX MaxMini B3 2022 è il dispositivo che fa al caso vostro, ora in offerta con codice sconto e spedizione dall'Europa!

BMAX MaxMini B3 2022: come risparmiare con questo nuovo codice sconto

Caratterizzato da un design moderno ed un corpo leggero e compatto, BMAX MaxMini B3 2022 è un mini PC con processore Intel N5095 di undicesima generazione, 8 GB di RAM DDR4, storage SSD da 256 GB (espandibile) e Windows 11. Non manca una buona varietà di porte come quella Ethernet (1000 Mbps), due HDMI, l'ingresso mini-jack da 3.5 mm e non solo. Ovviamente è presente la connettività Wi-Fi Dual Band, così come il Bluetooth.

Il mini PC BMAX MaxMini B3 2022 scende di prezzo con il nuovo codice sconto targato Geekbuying, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store.

