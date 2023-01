DJI presenta RS 3 Mini: il nuovo stabilizzatore da viaggio per fotocamere

DJI presenta oggi il nuovo RS 3 Mini, uno stabilizzatore della serie Ronin che questa volta diventa leggero e compatto per essere trasportato con facilità in ogni occasione, studiato per supportare i principali brand del momento nel campo delle fotocamere mirrorless.

DJI RS 3 Mini: uno strumento perfetto per i possessori di mirrorless

Lo stabilizzatore DJI RS 3 Mini pesa solo 795 grammi e può supportare carichi con un peso fino a 2 Kg. Il controllo dell'otturatore è gestito tramite connessione Bluetooth, mentre il display touchscreen a colori da 1.4″ permette di impostare al meglio le opzioni, scegliendo anche tra la modalità verticale e quella orizzontale.

Il design compatto e portatile di questo stabilizzatore rende il dispositivo molto più semplice da trasportare e può essere utilizzato anche ad una sola mano, ottenendo ottimi risultati in termini di ripresa e scatto.

L'algoritmo di stabilizzazione di terza generazione di DJI, presente anche sul più blasonato RS 3 Pro, fornisce prestazioni da top di gamma, permettendo anche di scattare da angolazioni più basse oppure in modalità torcia.

DJI RS 3 Mini è disponibile già da oggi presso tutti i rivenditori autorizzati e sullo store ufficiale al prezzo di 389€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il