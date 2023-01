Con Samsung Galaxy S23 sarà lanciato l’Exynos… della serie S25

Verrebbe da pensare che all'evento di Samsung Galaxy S23 ci si concentri sulle novità che gravitano attorno ad S23, ma in realtà dovremmo avere un assaggio addirittura di Samsung Galaxy S25. Dell'evento sappiamo già la data ufficiale, sappiamo che sarà presentato il trio della rinnovata serie S e che non dovrebbero mancare gli accessori annessi, che siano smartwatch o gadget per la casa. Tradizionalmente, poi, a ogni nuova presentazione corrisponde un nuovo SoC Exynos, che noi europei abbiamo avuto per anni al posto degli Snapdragon montati nel resto del mondo.

Niente Exynos per Samsung Galaxy S23, ne riparleremo con la serie S25

Ma con l'avvento della serie Samsung Galaxy S23 questo trend cambierà, perché a muoverlo ci sarà un chip Qualcomm, cioè una versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 2 seppur prodotto dalla stessa Samsung anziché da TSMC. Sono anni che Samsung e la divisione Exynos vengono aspramente criticati per non essere all'altezza di Qualcomm, soprattutto in termini di consumi e temperature. Anche a causa della crisi economica in corso, la compagnia ha così deciso di riorganizzarsi internamente, creando un nuovo team dedicato allo sviluppo dei chip Exynos.

TM Roh will reveal the latest information on the "Galaxy dedicated chip" at the Galaxy S23 launch event. pic.twitter.com/yw7e8KcxxL — Ice universe (@UniverseIce) January 8, 2023

Al prossimo evento Unpacked non ci sarebbe quindi quell'Exynos 2300 che si era vociferato potesse comparire a sorpresa, dato che S23 sarà mosso dal succitato SoC Qualcomm, ma il team Samsung MX sfrutterebbe comunque il palcoscenico per parlare del futuro chip Exynos che troverebbe spazio a bordo di Galaxy S25. No, non avete letto male e no, Samsung Galaxy S24 si farà: come già discusso mesi fa, i piani di Samsung prevedrebbero la scelta di saltare due generazioni per recuperare il terreno perso nei confronti della concorrenza.

Ovviamente ci aspettiamo nulla di più di un breve teaser da parte del CEO TM Roh, dato che ci separerebbero due anni all'uscita di questo chip, per quanto già si parli di un SoC a 3 nm GAA (Gate All Around) di seconda/terza generazione. Una mossa per certi versi azzardata, quella di anticipare un'uscita così in là nel tempo, ma che Samsung potrebbe aver deciso di intraprendere per mostrare agli occhi del pubblico (e degli azionisti) di star lavorando per rimettersi in carreggiata.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il