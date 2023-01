Blackview BV9200 sblocca nuovi livelli di intrattenimento con display e audio top

Di recente il produttore cinese ha alzato il sipario sul suo nuovo smartphone rugged: si tratta di Blackview BV9200, un dispositivo che offre non solo un'elevata resistenza, ma anche uno schermo con refresh rate a 120 Hz e certificazione TUV Rheinland, audio Harman EFX e tantissimo spazio di archiviazione (che può aumentare ulteriormente grazie al supporto alla micro SD).

Blackview BV9200: tutto sul nuovo rugged phone con un occhio all'intrattenimento

Il nuovo Blackview BV9200 è caratterizzato da una scocca robusta e impermeabile, ma offre anche un design stiloso ed altre qualità. Frontalmente abbiamo uno schermo da 6.6″ con risoluzione 2.4K e refresh rate a 120 Hz, una soluzione perfetta per godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale. Colori ricchi ed accurati, la massima fluidità, una frequenza di aggiornamento dinamica (a 60, 90 e 120 Hz) per film, giochi e tutte le attività quotidiane.

Un'altra chicca del display di Blackview BV9200 riguarda la certificazione TUV Rheinland Low Blue Light. Ciò si traduce in un'esperienza priva di sforzo per gli occhi, grazie ad uno schermo che riduce la quantità di luce blu emessa. In aggiunta a ciò troviamo anche la modalità Night Light, utile per ridurre ulteriormente lo sforzo nelle ore serali.

Il rugged phone incorpora la tecnologia Harman AudioEFX per un'esperienza sonora immersiva, ricca di dettagli, chiara e realistica. Si tratta dei una prima volta per il brand cinese con tutta una serie di ottimizzazioni differenti (Smart Mode, Music Mode, Movie Mode, Games Mode e Voices Mode).

Il resto del comparto di Blackview BV9200 vede protagonista il chipset Helio G96 di MediaTek, accompagnato da 8 GB di RAM (con Virtual RAM espandibile fino a 6 GB, per un totale di 14 GB). Il rugged phone offre fino a 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite micro SD).

Il nuovo smartphone ultra-resistente Blackview BV9200 è disponibile in offerta lancio su AliExpress, al prezzo di 189€, nelle colorazioni Orange, Black e Green.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il