Avete OnePlus 7 o 7T? Dite addio agli aggiornamenti

Si conclude oggi la vita di OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, i quattro top di gamma che composero il catalogo della compagnia nel “lontano” 2019. In quell'anno c'era ancora la OnePlus delle origini, una compagnia concentrata esclusivamente sulla produzione di modelli di fascia alta e dal supporto software spesso sopra la media. Ma il tempo passa e lo fa anche per la tanto apprezzata serie 7 e 7T, ufficialmente giunta alla fine del supporto software.

OnePlus conferma la fine degli aggiornamenti per OnePlus 7 e 7T

Rilasciate con Android 9 e 10, la serie 7 e 7T si fermano così ad Android 12 anziché al più recente Android 13, segnando così 3 major update per OnePlus 7 e 7 Pro e soltanto 2 per 7T e 7T Pro. Praticamente lo sapevamo già, dato che né 7 né 7T facevano parte della roadmap per l'ultimo major update, ma questa conferma non farà felici soprattutto i possessori di 7T e 7T Pro, anche alla luce del travagliato roll-out di Android 12. OnePlus ha così rilasciato l'ultimo aggiornamento per i quattro smartphone, quella OxygenOS 12 MP3 che porta con sé le patch di sicurezza di dicembre e alcune correzioni alla stabilità generale. Si tratta di un roll-out graduale partito in India, pertanto potrebbe volerci qualche giorno affinché si distribuisca anche in Italia.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il