Il lancio delle nuove cuffie Nord Buds 2 di OnePlus potrebbe essere imminente

Dopo l'arrivo sul mercato Nord Buds, OnePlus si appresta a portare sul mercato il nuovo modello delle cuffie TWS economiche. Le Nord Buds 2, infatti, sono apparse sul sito di diversi enti certificatori, svelando le prime informazioni su queste nuovo accessorio della compagnia cinese.

Le nuove TWS di OnePlus stanno arrivando: certificazioni multiple per Nord Buds 2

Lo scorso aprile sono arrivate sul mercato cinese (e in seguito su quello internazionale) le OnePlus Buds Nord, una versione economica delle cuffie TWS con Bluetooth 5.2 dotate di driver da 12.4 millimetri e audio Dolby.

Nella nostra recensione, le cuffie hanno convinto a pieno soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo e la comodità una volta indossate. OnePlus, adesso, si sta preparando all'arrivo delle Buds Nord 2, come testimoniato dalla certificazioni apparse in rete in queste ore.

Gli enti IMDA e CQC, infatti, hanno svelato le nuove cuffie che avranno il numero di modello E508A. Non sappiamo molto sulle possibili specifiche tecniche del prodotto, se non che sarà ricaricato tramite USB-C a 1.5W (per le cuffie) e 4.5W (per la custodia).

Vista la rapida successione di certificazioni ottenute dalle cuffie, possiamo immaginare che la presentazione ufficiale sia imminente, mentre il lancio sul mercato potrebbe richiedere ancora qualche settimana.

