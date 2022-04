OnePlus Nord Buds confermate: design e specifiche delle nuove TWS

Dopo aver confermato ufficialmente il debutto del nuovo OnePlus Ace (in arrivo proprio ad aprile) ecco che arrivano novità anche per gli accessori del brand. Le cuffie wireless OnePlus Buds N sono state annunciate e sono in dirittura d'arrivo: andiamo a dare uno sguardo a tutto quello che sappiamo finora su design, caratteristiche, specifiche, prezzo ed uscita. Inoltre, così come il modello Ace debutterà in India come OnePlus 10R, avverrà lo stesso anche con le nuove TWS in arrivo con il nome OnePlus Nord Buds.

Aggiornamento 19/04: la casa cinese ha confermato ufficialmente il debutto delle cuffie Nord. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo, nelle varie sezioni.

OnePlus Buds N / Nord Buds: tutto sulle nuove cuffie wireless

Design e caratteristiche

I nuovi auricolari wireless di OnePlus sono in dirittura d'arrivo e man mano che si avvicinano aumentano anche i dettagli. Le cuffie TWS debutteranno in India come OnePlus Nord Buds (già protagoniste di varie indiscrezioni) mentre faranno capolino in Cina come OnePlus Buds N.

Per il design, ci troviamo di fronte ad auricolari in-ear, caratterizzati da uno stile sobrio e due colorazioni (Moonlight White e Twilight Black). Ovviamente non mancherà la resistenza agli schizzi d'acqua e alle gocce di sudore di tipo IP55, trattandosi di auricolari adatti allo sport. Dovremmo avere poi una batteria da 41 mAh per ogni modulo ed un'unità da 480 mAh per la custodia. Quest'ultima si ricaricherà solo tramite Type-C.

Gli auricolari sarebbero dotato di driver dinamici da 12.4 mm, supporto Dolby Atmos, Bluetooth 5.2 e modalità a bassa latenza da 94 ms (ottima per il gaming). Per quanto riguarda l'autonomia si vocifera di 7 ore di riproduzione con una singola carica, che salirebbero a 30 ore contando anche la custodia.

OnePlus Buds N / Nord Buds – Prezzo e uscita

Come anticipato anche nell'articolo, le nuove cuffie wireless OnePlus Buds N saranno lanciate in Cina il prossimo 21 aprile, in occasione del debutto del modello Ace. Non ci sono ancora dettagli sul prezzo, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

Passando invece al lancio Global, i nuovi auricolari TWS arriveranno in India come OnePlus Nord Buds: in questo caso l'evento è fissato per il 28 aprile. Durante la presentazione non ci saranno solo le cuffie ma anche nuovi smartphone, ossia il già citato 10R e Nord CE 2 Lite 5G.

