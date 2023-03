IFTTT lancia la sua AI: automazioni con l’intelligenza artificiale

Mentre il mondo procede spedito con un'integrazione sempre più massiccia con le IA (tanto da spingere l'Europa verso la preparazione di un'apposita normativa), i servizi in questo senso aumentano in modo esponenziale. Ora tocca anche a IFTTT, il servizio di automazioni disponibile per Android e iOS: grazie alle nuove funzioni AI è possibile sfruttare l'intelligenza artificiale per la creazione di determinati contenuti.

IFTTT presenta tre nuove funzionalità AI: ecco tutti i dettagli

Per i meno esperiti, IFTTT è un servizio web (disponibile sia in forma gratuita che a pagamento) che permette di creare degli applet, ossia catene di condizioni. Si tratta di un sistema di automazione fondamentale per la domotica avanzata, ma utilissimo anche in altri contesti. IFTTT è in grado di far comunicare tra loro gruppi di dispositivi e di servizi (da produttori differenti).

Dispositivi smart, social (Facebook, Twitter, Instagram), servizi di posta elettronica e di archiviazione: è possibile creare tantissime tipologie differenti di Applet.

Ora anche IFTTT si arricchisce con funzionalità AI e l'annuncio arriva direttamente tramite un comunicato ufficiale. La versione Pro+ del servizio (si tratta del piano in abbonamento con Applet illimitati e tanti altri vantaggi) permette di accedere a tre nuove feature basate sull'intelligenza artificiale.

AI Social Creator genera contenuti social automatizzati;

genera contenuti social automatizzati; AI Content Creator genera contenuti testuali di grandi dimensioni (post per blog, bozze e così via);

genera contenuti testuali di grandi dimensioni (post per blog, bozze e così via); AI Summarizer genera dei riepiloghi per semplificare la comprensione di contenuti (ad esempio un riepilogo delle note prese durante una riunione oppure dei contenuti di un blog).

Insomma, si tratta di una novità non da poco: la possibilità di avere delle automazioni generate dall'AI, beneficiando dei circa 800 servizi ora disponibili su IFTTT, permetterà di risparmiare tantissimo tempo in molteplici campi.

Se volete provare questa novità vi segnaliamo ancora una volta che i nuovi servizi AI sono disponibili nel piano a pagamento IFTTT Pro+ (che dispone anche di un periodo di prova). L'app è disponibile sia per Android che iOS, quindi non resta che fare un tentativo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il